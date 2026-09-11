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हिमाचल में 14 सितंबर को यहां होगा कैंपस इंटरव्यू, इन पदों पर होगी भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

शिमला: हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 14 सितंबर 2026 को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है. कैंपस इंटरव्यू के जरिए इच्छुक युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा. कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का जिला रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

इन पदों पर होगी भर्ती

जिला रोजगार कार्यालय शिमला के जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराईक ने बताया कि यह कैंपस इंटरव्यू शिवा इंटरनेशनल, गांव व डाकघर मंझोली तहसील नालागढ़, जिला सोलन में सुबह 11 बजे आयोजित होगा. कैंपस इंटरव्यू के जरिए हेल्पर के 5 पद (3 पुरुष और 2 महिला), ऑपरेटर के 2 पद और फोरमैन के 3 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए आयु सीमा 20 से 28 साल है. इसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार पात्र हैं.

क्या है शैक्षणिक योग्यता ?