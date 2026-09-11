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हिमाचल में 14 सितंबर को यहां होगा कैंपस इंटरव्यू, इन पदों पर होगी भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी करने का अवसर, जिला रोजगार कार्यालय शिमला करवा रहा कैंपस इंटरव्यू.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 14 सितंबर 2026 को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है. कैंपस इंटरव्यू के जरिए इच्छुक युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा. कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का जिला रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

इन पदों पर होगी भर्ती

जिला रोजगार कार्यालय शिमला के जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराईक ने बताया कि यह कैंपस इंटरव्यू शिवा इंटरनेशनल, गांव व डाकघर मंझोली तहसील नालागढ़, जिला सोलन में सुबह 11 बजे आयोजित होगा. कैंपस इंटरव्यू के जरिए हेल्पर के 5 पद (3 पुरुष और 2 महिला), ऑपरेटर के 2 पद और फोरमैन के 3 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए आयु सीमा 20 से 28 साल है. इसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार पात्र हैं.

क्या है शैक्षणिक योग्यता ?

  • हेल्पर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 किसी भी स्ट्रीम में निर्धारित की गई है.
  • ऑपरेटर और फोरमैन पदों के लिए आईटीआई/डिप्लोमा जरूरी है.

कितना मिलेगा वेतन ?

  • हेल्पर पद के लिए वेतन 12,750 रुपए प्रतिमाह
  • ऑपरेटर के लिए 13,560 रुपए प्रतिमाह
  • फोरमैन के लिए 15,390 रुपए प्रतिमाह

यहां करवाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का जिला रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है. जिन उम्मीदवारों का नाम रोजगार कार्यालय में रजिस्टर नहीं है, वे संबंधित वेबसाइट eemis.hp.gov.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.

"इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूम लेकर आएं और निर्धारित तिथि एवं समय पर इंटरव्यू स्थल पर पहुंचकर रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाएं. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 98160-33167 व 98822-96256 पर संपर्क कर सकते हैं." - प्रवीन नगराईक, जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय शिमला

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