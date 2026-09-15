हिमाचल में नौकरी का सुनहरा मौका, LIC में इतने पदों पर होगी भर्ती
एलआईसी में अस्थायी पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का अवसर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 12:53 PM IST
शिमला: हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए जिला रोजगार कार्यालय शिमला नौकरी का सुनहरा अवसर लेकर आया है. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), मॉल रोड शिमला में जिला रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा विभिन्न पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया गया है. युवक और युवतियां दोनों ही इस कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं.
इस दिन इतने पदों पर होगा कैंपर इंटरव्यू
जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया कि ये कैंपस इंटरव्यू 17 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय/रोजगार विनिमय, यूएस क्लब शिमला में आयोजित होगा. प्रवीन नगराईक ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू के दौरान महिला करियर एजेंट और ग्रामीण करियर एजेंट के कुल 100 अस्थायी पदों के लिए भर्ती की जाएगी. पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल निर्धारित की गई है, जबकि आयु 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए.
किस पद पर कितनी मिलेगी सैलरी ?
- महिला करियर एजेंट को 7 हजार रुपए वेतन, प्लस कमीशन व अन्य लाभ मिलेगा.
- ग्रामीण करियर एजेंट को 5 हजार रुपए सैलरी, प्लस कमीशन व अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे.
- महिला करियर एजेंट के पद के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं.
- ग्रामीण करियर एजेंट के पद के लिए पुरुष एवं महिला दोनों उम्मीदवार पात्र होंगे.
अभ्यर्थी अपने साथ लाएं ये डॉक्यूमेंट्स
जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराईक ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवारों का रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. जिन उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वे संबंधित वेबसाइट eemis.hp.gov.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने रिज्यूम सहित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू स्थल पर पहुंचना होगा. उन्होंने उम्मीदवारों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लाने के लिए कहा है. ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क नंबर 98576-28053 पर संपर्क किया जा सकता है.