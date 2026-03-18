IT सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, हिमाचल में JOA-IT का अलग राज्य कैडर गठित
सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विभागों में तकनीकी सहायता बेहतर होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 10:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के लिए अलग राज्य कैडर गठित किया गया है. इस कदम का उद्देश्य डिजिटल प्रशासन को मजबूत करना और ई-गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाना है. सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
JOA-IT के लिए अलग कैडर
सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के पदों के लिए अलग और विशिष्ट राज्य कैडर बनाया है. यह कैडर ग्रुप-C (नॉन-गजेटेड) श्रेणी में रखा गया है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण भर्ती निदेशालय के अधीन रहेगा. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
डिजिटल सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में लगातार सरकारी कामकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहा है. ऑनलाइन फाइलिंग, डेटा मैनेजमेंट और पोर्टल संचालन जैसे कार्यों में IT कर्मचारियों की भूमिका बढ़ती जा रही है. ऐसे में अलग कैडर बनने से इन सेवाओं को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा.
प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूत
सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विभागों में तकनीकी सहायता बेहतर होगी. इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लोगों तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा सकेगा. अलग कैडर बनने से IT क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे. साथ ही, भर्ती प्रक्रिया और कार्यप्रणाली अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होगी.
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