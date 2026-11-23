JOA (IT) के इस पोस्ट कोड वाले अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट में मिलेगी एकमुश्त छूट
इन कर्मचारियों को अक्टूबर 2026 से या फिर उस तारीख से नियमित किया जाएगा, जिस दिन वे दो साल की लगातार अनुबंध सेवा पूरी करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में JOA (IT) पोस्ट कोड 817 के तहत भर्ती हुए अनुबंध कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. अक्टूबर 2024 में नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने कट-ऑफ तारीख में एक बार की विशेष छूट देने का फैसला लिया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 23 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर दिए हैं. इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जो एक ही भर्ती प्रक्रिया के तहत चुने गए थे, लेकिन अलग-अलग विभागों में नियुक्ति मिलने के कारण उनकी ज्वाइनिंग की तारीख अलग हो गई थी.
दरअसल, पोस्ट कोड 817 के तहत JOA (IT) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ विभागों में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में समय लग गया. इस कारण कुछ कर्मचारियों ने सितंबर 2024 या उससे पहले नौकरी ज्वाइन कर ली, जबकि कुछ को अक्टूबर 2024 में नियुक्ति मिली. इससे एक ही भर्ती के कर्मचारियों के नियमितीकरण में अंतर आ रहा था.
सरकार ने 1 अप्रैल 2026 और 28 सितंबर 2026 को नियमितीकरण को लेकर नीतियां जारी की थीं. इन नीतियों के तहत 31 मार्च 2026 और 30 सितंबर 2026 तक दो साल की लगातार अनुबंध सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था. लेकिन अक्टूबर 2024 में नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारी 30 सितंबर 2026 तक दो साल की सेवा पूरी नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में वे नियमितीकरण के दायरे से बाहर रह रहे थे.
अब सरकार ने इस परेशानी को देखते हुए पोस्ट कोड 817 के कर्मचारियों को 30 सितंबर 2026 की कट-ऑफ तारीख में एक बार की छूट देने का फैसला किया है. नए आदेश के मुताबिक, इन कर्मचारियों को अक्टूबर 2026 से या फिर उस तारीख से नियमित किया जाएगा, जिस दिन वे दो साल की लगातार अनुबंध सेवा पूरी करेंगे. इन दोनों में जो तारीख बाद में आएगी, उसी तारीख से नियमितीकरण का लाभ मिलेगा.
हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह छूट सिर्फ पोस्ट कोड 817 के कर्मचारियों को ही मिलेगी. इसे भविष्य में दूसरे मामलों में लागू नहीं किया जाएगा और न ही इसे कोई उदाहरण माना जाएगा. कार्मिक विभाग के अवर सचिव वेद प्रकाश की ओर से जारी आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है.
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