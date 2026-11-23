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JOA (IT) के इस पोस्ट कोड वाले अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट में मिलेगी एकमुश्त छूट

हिमाचल में JOA (IT) कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में JOA (IT) पोस्ट कोड 817 के तहत भर्ती हुए अनुबंध कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. अक्टूबर 2024 में नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने कट-ऑफ तारीख में एक बार की विशेष छूट देने का फैसला लिया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 23 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर दिए हैं. इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जो एक ही भर्ती प्रक्रिया के तहत चुने गए थे, लेकिन अलग-अलग विभागों में नियुक्ति मिलने के कारण उनकी ज्वाइनिंग की तारीख अलग हो गई थी.

दरअसल, पोस्ट कोड 817 के तहत JOA (IT) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ विभागों में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में समय लग गया. इस कारण कुछ कर्मचारियों ने सितंबर 2024 या उससे पहले नौकरी ज्वाइन कर ली, जबकि कुछ को अक्टूबर 2024 में नियुक्ति मिली. इससे एक ही भर्ती के कर्मचारियों के नियमितीकरण में अंतर आ रहा था.