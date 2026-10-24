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हिमाचल में JBT शिक्षकों के लिए खुला TGT बनने का रास्ता, लेकिन पूरी करनी होंगी ये शर्तें, 17 नवंबर तक मौका

जेबीटी को प्रमोशन का मौका ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षक से टीजीटी बनने का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अहम खबर है. प्रदेश के पात्र जेबीटी शिक्षकों को अब टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत के पदों पर पदोन्नति पाने का अवसर मिलेगा. हालांकि, इस पदोन्नति की राह में निर्धारित सेवा अवधि, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और अन्य जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा.

शिक्षा विभाग ने पदोन्नति कोटे के तहत रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र शिक्षकों का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जिन जेबीटी शिक्षकों ने निर्धारित योग्यता और सेवा संबंधी शर्तें पूरी कर ली हैं, उनके लिए यह मौका महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 23 अक्तूबर को इस संबंध में प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों के मामले निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार कर निदेशालय को भेजे जाएं. इसके लिए 17 नवंबर तक की समयसीमा तय की गई है. लिहाजा पात्र शिक्षकों को अपने सेवा संबंधी दस्तावेज समय रहते तैयार करने होंगे, ताकि उनके मामले निर्धारित अवधि के भीतर निदेशालय तक पहुंच सकें.