हिमाचल में JBT शिक्षकों के लिए खुला TGT बनने का रास्ता, लेकिन पूरी करनी होंगी ये शर्तें, 17 नवंबर तक मौका
हिमाचल प्रदेश में पात्र जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी हिंदी और संस्कृत पदों पर पदोन्नति का मौका मिलेगा. 17 नवंबर तक भेजने होंगे मामले
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:25 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षक से टीजीटी बनने का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अहम खबर है. प्रदेश के पात्र जेबीटी शिक्षकों को अब टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत के पदों पर पदोन्नति पाने का अवसर मिलेगा. हालांकि, इस पदोन्नति की राह में निर्धारित सेवा अवधि, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और अन्य जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा.
शिक्षा विभाग ने पदोन्नति कोटे के तहत रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र शिक्षकों का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जिन जेबीटी शिक्षकों ने निर्धारित योग्यता और सेवा संबंधी शर्तें पूरी कर ली हैं, उनके लिए यह मौका महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 23 अक्तूबर को इस संबंध में प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों के मामले निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार कर निदेशालय को भेजे जाएं. इसके लिए 17 नवंबर तक की समयसीमा तय की गई है. लिहाजा पात्र शिक्षकों को अपने सेवा संबंधी दस्तावेज समय रहते तैयार करने होंगे, ताकि उनके मामले निर्धारित अवधि के भीतर निदेशालय तक पहुंच सकें.
पांच साल की नियमित सेवा और TET पास होना जरूरी
टीजीटी हिंदी और संस्कृत के पदों पर पदोन्नति के लिए विभाग ने पात्रता की शर्तें स्पष्ट की हैं. इसके तहत संबंधित शिक्षक का जेबीटी के पद पर सेवारत होना, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना और 15 अक्तूबर तक पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना जरूरी है. इन शर्तों को पूरा करने वाले शिक्षकों की जानकारी पदोन्नति पैनल तैयार करने के लिए मांगी गई है.
दोनों विषयों के लिए लागू होंगे पदोन्नति नियम
विभाग के निर्देशों के अनुसार, टीजीटी संस्कृत के पदों पर पदोन्नति के लिए 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू होंगे. वहीं, टीजीटी हिंदी के पदों पर पदोन्नति 18 फरवरी 2025 को अधिसूचित नियमों के तहत की जाएगी। विभाग ने उपनिदेशकों को पात्र शिक्षकों का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र-एक में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं.
आवेदन के साथ ये दस्तावेज लगाने होंगे
पात्र शिक्षकों के पदोन्नति संबंधी मामले उचित माध्यम से निदेशालय को भेजने होंगे. इसके साथ आवश्यक सेवा अभिलेख और प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. विभाग ने पिछले तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), सक्षम अधिकारी की नियमानुसार टिप्पणी सहित, कार्य एवं आचरण प्रमाणपत्र, सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र और पदोन्नति के संबंध में शिक्षक की ओर से दिया गया विकल्प भी मांगा है. वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित समयसीमा के अनुसार, पात्र जेबीटी शिक्षकों के मामले 17 नवंबर तक निदेशालय पहुंच जाने चाहिए. ऐसे में संबंधित शिक्षकों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के साथ जरूरी दस्तावेज पूरे करने होंगे. विभाग इन्हीं विवरणों के आधार पर टीजीटी हिंदी और संस्कृत के पदों पर पदोन्नति के लिए पैनल तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.
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