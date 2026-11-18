हिमाचल में जेबीटी शिक्षकों की 5,984 सीटें खाली, एक शिक्षक के हवाले 8 कक्षाएं, भर्ती से प्रमोशन तक उलझा मामला
हिमाचल जेबीटी शिक्षकों ने सरकार से लंबित पदोन्नति, वेतन लाभ में कटौती और जटिल तबादला प्रक्रिया से राहत की मांग की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों की कमी से पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है. प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों के 20,116 स्वीकृत पदों में से 14,132 भरे हैं, जबकि 5,984 पद खाली चल रहे हैं. हालात यह हैं कि कई स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई का जिम्मा एक ही जेबीटी शिक्षक के हवाले है. इतना ही नहीं, अब इसी शिक्षक को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं भी पढ़ानी पड़ रही हैं. यानी एक शिक्षक पर आठ कक्षाओं का बोझ है, जबकि एक स्कूल में दो जेबीटी शिक्षक पद स्वीकृत है. शिक्षकों की कमी, लंबित पदोन्नति, वेतन लाभ में कटौती और जटिल तबादला प्रक्रिया को लेकर जेबीटी शिक्षक लंबे समय से सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं.
जेबीटी शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से रिक्त पदों के कारण कार्यरत शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है. कई स्कूलों में एक शिक्षक को पांच नियमित कक्षाओं के साथ तीन प्री-प्राइमरी कक्षाएं भी संभालनी पड़ रही हैं. शिक्षक के अवकाश पर जाने की स्थिति में दूसरे स्कूल से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक बुलाना पड़ता है, जिससे दोनों स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित होती है.
जेबीटी शिक्षकों ने वेतन लाभ में कटौती का मामला भी उठाया है. शिक्षकों के अनुसार, 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति के तीन साल बाद वेतन वृद्धि का विशेष लाभ मिलता था. इसके तहत 29,700 रुपये मासिक वेतन बढ़ाकर 30,760 रुपये किया जाता था. प्रदेश सरकार ने इस विशेष लाभ को बंद कर दिया है. अब शिक्षकों को निर्धारित सामान्य नियमों के तहत ही वेतन वृद्धि मिल रही है. जेबीटी शिक्षक इस लाभ को दोबारा बहाल करने की मांग कर रहे हैं.
पांच साल की शर्त और पांच प्रतिशत कोटा, अंतरजिला तबादला बना बड़ी परेशानी
जेबीटी शिक्षकों के लिए अंतरजिला तबादला प्रक्रिया भी बड़ी समस्या बनी हुई है. शिक्षकों के अनुसार, इसके लिए पांच साल का कार्यकाल पूरा करना और पांच प्रतिशत कोटे के तहत आवेदन करना जरूरी है. इसके बावजूद तबादला मिलने में कई साल लग जाते हैं. महिला जेबीटी शिक्षिकाओं को कुछ मामलों में राहत मिलती है, लेकिन अन्य शिक्षकों के लिए गृह जिला या दूसरे जिले में तबादला करवाना बेहद मुश्किल है. शिक्षकों का कहना है कि सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त जेबीटी शिक्षकों पर ऐसी शर्तें लागू नहीं हैं. ऐसे में प्रदेश के सामान्य प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों के लिए भी तबादला नियमों में समान रूप से राहत दी जानी चाहिए.
शिक्षकों को मुख्य मांगें
- पदोन्नति में 15 प्रतिशत कोटे का लाभ पात्र शिक्षकों को मिले.
- बंद और कम नामांकन वाले स्कूलों के पदों का अन्य स्कूलों में समायोजन किया जाए.
- टीजीटी पदोन्नति के बाद जेबीटी की पुरानी वरिष्ठता सुरक्षित रखी जाए.
- वर्ष 2022 से पहले मिलने वाला विशेष वेतन लाभ बहाल किया जाए.
- अंतरजिला तबादले की पांच साल की शर्त और पांच प्रतिशत कोटे में राहत दी जाए.
- नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के लिए अलग एनटीटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए.
शिक्षकों ने उठाई आवाज, तीन शिक्षकों का काम एक से लेने का आरोप
ईटीवी भारत से बातचीत में जेबीटी शिक्षक तिलक राज ने कहा, "कई प्राथमिक स्कूलों में एक ही शिक्षक पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं पढ़ाने के साथ नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है. सरकार एक शिक्षक से तीन शिक्षकों के बराबर काम ले रही है. खाली पदों पर भर्ती के साथ लंबित पदोन्नति आदेश जारी करना जरूरी है. पांच साल की सेवा के बाद भी अंतरजिला तबादले के लिए पांच प्रतिशत कोटे में आवेदन करना पड़ता है और प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं".
वहीं, जेबीटी शिक्षक राकेश कुमार ने कहा कि शिक्षकों की कमी का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. उन्होंने मांग की कि कम नामांकन या बंद किए गए स्कूलों के पदों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि पात्र जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित न हो. टीजीटी पदोन्नति के बाद भी पुरानी जेबीटी वरिष्ठता बरकरार रखी जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की 25 सूत्रीय मांगों में जेबीटी शिक्षकों से जुड़े ये मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं और संघ इनके समाधान के लिए लगातार आवाज उठा रहा है.
वही सरकार ने स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की जरूरत का आकलन करने के निर्देश दिए हैं. निर्धारित मानकों के अनुसार 60 विद्यार्थियों तक दो, 61 से 90 तक तीन, 91 से 120 तक चार और 121 से 150 विद्यार्थियों तक पांच शिक्षकों का प्रावधान किया गया है. कम नामांकन वाले या बंद हो चुके स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षकों को जरूरतमंद नजदीकी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा. वहीं, जनवरी से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं. हालांकि, जेबीटी शिक्षकों का कहना है कि केवल समायोजन से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि खाली पदों पर नियमित भर्ती जरूरी है.
597 चयनित शिक्षकों को तैनाती, 1,200 और पद भरने की तैयारी
विभाग ने हाल ही में 597 चयनित जेबीटी शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा 1,200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. इनमें 600 पद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और 600 पद सीबीएसई स्कूलों के लिए प्रस्तावित हैं.
स्कूल शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया, "निर्धारित नियमों के तहत स्कूलों में खाली पड़े जेबीटी पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है. हाल ही में 597 चयनित जेबीटी शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही 1,200 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है".
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