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हिमाचल में जेबीटी शिक्षकों की 5,984 सीटें खाली, एक शिक्षक के हवाले 8 कक्षाएं, भर्ती से प्रमोशन तक उलझा मामला

हिमाचल जेबीटी शिक्षकों की मांगे ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों की कमी से पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है. प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों के 20,116 स्वीकृत पदों में से 14,132 भरे हैं, जबकि 5,984 पद खाली चल रहे हैं. हालात यह हैं कि कई स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई का जिम्मा एक ही जेबीटी शिक्षक के हवाले है. इतना ही नहीं, अब इसी शिक्षक को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं भी पढ़ानी पड़ रही हैं. यानी एक शिक्षक पर आठ कक्षाओं का बोझ है, जबकि एक स्कूल में दो जेबीटी शिक्षक पद स्वीकृत है. शिक्षकों की कमी, लंबित पदोन्नति, वेतन लाभ में कटौती और जटिल तबादला प्रक्रिया को लेकर जेबीटी शिक्षक लंबे समय से सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं.

जेबीटी शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से रिक्त पदों के कारण कार्यरत शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है. कई स्कूलों में एक शिक्षक को पांच नियमित कक्षाओं के साथ तीन प्री-प्राइमरी कक्षाएं भी संभालनी पड़ रही हैं. शिक्षक के अवकाश पर जाने की स्थिति में दूसरे स्कूल से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक बुलाना पड़ता है, जिससे दोनों स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित होती है.

जेबीटी शिक्षकों ने वेतन लाभ में कटौती का मामला भी उठाया है. शिक्षकों के अनुसार, 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति के तीन साल बाद वेतन वृद्धि का विशेष लाभ मिलता था. इसके तहत 29,700 रुपये मासिक वेतन बढ़ाकर 30,760 रुपये किया जाता था. प्रदेश सरकार ने इस विशेष लाभ को बंद कर दिया है. अब शिक्षकों को निर्धारित सामान्य नियमों के तहत ही वेतन वृद्धि मिल रही है. जेबीटी शिक्षक इस लाभ को दोबारा बहाल करने की मांग कर रहे हैं. पांच साल की शर्त और पांच प्रतिशत कोटा, अंतरजिला तबादला बना बड़ी परेशानी जेबीटी शिक्षकों के लिए अंतरजिला तबादला प्रक्रिया भी बड़ी समस्या बनी हुई है. शिक्षकों के अनुसार, इसके लिए पांच साल का कार्यकाल पूरा करना और पांच प्रतिशत कोटे के तहत आवेदन करना जरूरी है. इसके बावजूद तबादला मिलने में कई साल लग जाते हैं. महिला जेबीटी शिक्षिकाओं को कुछ मामलों में राहत मिलती है, लेकिन अन्य शिक्षकों के लिए गृह जिला या दूसरे जिले में तबादला करवाना बेहद मुश्किल है. शिक्षकों का कहना है कि सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त जेबीटी शिक्षकों पर ऐसी शर्तें लागू नहीं हैं. ऐसे में प्रदेश के सामान्य प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों के लिए भी तबादला नियमों में समान रूप से राहत दी जानी चाहिए. शिक्षकों को मुख्य मांगें पदोन्नति में 15 प्रतिशत कोटे का लाभ पात्र शिक्षकों को मिले.

बंद और कम नामांकन वाले स्कूलों के पदों का अन्य स्कूलों में समायोजन किया जाए.

टीजीटी पदोन्नति के बाद जेबीटी की पुरानी वरिष्ठता सुरक्षित रखी जाए.

वर्ष 2022 से पहले मिलने वाला विशेष वेतन लाभ बहाल किया जाए.

अंतरजिला तबादले की पांच साल की शर्त और पांच प्रतिशत कोटे में राहत दी जाए.

नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के लिए अलग एनटीटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए.

शिक्षकों ने उठाई आवाज, तीन शिक्षकों का काम एक से लेने का आरोप