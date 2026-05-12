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JBT भर्ती: 22 मई से प्रस्तावित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थगित, नया शेड्यूल बाद में होगा जारी

आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

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JBT भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थगित, (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 9:55 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) की ओर से आयोजित जेबीटी भर्ती परीक्षा (पोस्ट कोड-25004) में सफल घोषित उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है. यह प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन अब प्रशासनिक कारणों के चलते इसे आगे के लिए टाल दिया गया है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल अस्थायी निर्णय है और जल्द ही नई तिथियां घोषित कर दी जाएंगी.

अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. इस दौरान उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजातों की जांच की जाती है. ऐसे में प्रक्रिया टलने से कई अभ्यर्थियों में निराशा देखने को मिल रही है. जेबीटी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार अगले चरण का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. कई अभ्यर्थी दूर-दराज के क्षेत्रों से हमीरपुर पहुंचने की तैयारी में भी जुटे हुए थे.

अफवाहों से बचने की सलाह

आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. साथ ही अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है, ताकि नई तिथि घोषित होने पर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

नए शेड्यूल पर टिकी निगाहें

अब सभी अभ्यर्थियों की नजरें आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नए शेड्यूल पर टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.

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