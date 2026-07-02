हिमाचल जेबीटी भर्ती: 7 जुलाई से शुरू होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा दूसरा मौका
HPRCA का कहना है, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समय से पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराई जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 9:28 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि जेबीटी पोस्ट कोड-25004 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से शुरू की जाएगी. इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां अभ्यर्थी अपनी निर्धारित तिथि और समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
हिमाचल जेबीटी भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को अलग से कोई बुलावा पत्र (कॉल लेटर) जारी नहीं किया जाएगा. सभी पात्र उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना भेजी जाएगी. इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से अपनी ईमेल और आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वे वंचित न रहें."
अभ्यर्थी साथ लाएं ये दस्तावेज
डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लाने होंगे. इसके साथ ही प्रत्येक दस्तावेज की स्वयं सत्यापित (सेल्फ अटेस्टेड) फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और एक वैध फोटो पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं या आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसकी उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है.
आयोग के सचिव ने स्पष्ट किया है कि, निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है. यदि कोई अभ्यर्थी तय कार्यक्रम के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे दोबारा अवसर नहीं मिलेगा. साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी नियमों के अनुसार निरस्त मानी जाएगी. इसलिए सभी अभ्यर्थियों से समय पर उपस्थित होने और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पहले से तैयारी कर लेने का आग्रह किया गया है.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव
आयोग ने यह भी कहा है कि, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराई जाएंगी. ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए और आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए. जेबीटी भर्ती के अंतिम चरणों में शामिल यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बाद आयोग आगामी औपचारिकताओं को पूरा करेगा.
ये भी पढ़ें: सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर के लिए सुख की खबर, पात्र चिकित्सकों को मिलेगा NPA, नोटिफिकेश जारी
ये भी पढ़ें: बिजली बिल में 'मिल्क'-'फ्यूल' सेस की वसूली के खिलाफ सबसे बड़ी उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर, जानें पूरा मामला