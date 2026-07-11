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हिमाचल जल शक्ति विभाग में बड़ा प्रमोशन धमाका, इतने JE एक साथ बने SDO

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अभियंताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. विभाग ने एक अहम प्रशासनिक फैसले के तहत 40 JE को SDO (सिविल) के पद पर पदोन्नत कर दिया है. इसके साथ ही 12 JE को भी भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के विरुद्ध SDO के पद पर प्रमोशन दी गई है.

जल शक्ति विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि 8 जुलाई को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में पात्र कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता (सिविल) के स्वीकृत रिक्त पदों पर पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई थी. उसी अनुशंसा के आधार पर 40 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है. उन्होंने बताया कि पदोन्नत अधिकारियों में डिप्लोमा धारक श्रेणी के 22 और स्नातक/एएमआईई श्रेणी के 18 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं. वहीं आरक्षण श्रेणी के अनुसार सामान्य वर्ग के 21, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6, अनुसूचित जाति के 9 और अनुसूचित जनजाति के 4 अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है.

प्रधान सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि इसके अतिरिक्त 12 कनिष्ठ अभियंताओं को भी एसडीओ के पदों पर पदोन्नत किया गया है. ये पदोन्नतियां निकट भविष्य में रिक्त होने वाले एसडीओ पदों के विरुद्ध की गई हैं, ताकि विभाग में प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों की निरंतरता बनी रहे और रिक्तियों का असर विकास कार्यों पर न पड़े. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पदोन्नतियां उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न याचिकाओं पर न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन प्रभावी रहेंगी.