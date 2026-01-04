हिमाचल में इतनों को मिली करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां, डिप्टी CM ने बताया आंकड़ा
हिमाचल सरकार ने जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर इतने पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 5:47 PM IST|
Updated : January 4, 2026 at 5:54 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने संवेदनशील शासन का उदाहरण पेश करते हुए जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर 419 नियुक्तियां पूरी कर ली हैं. डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रभार वाले इस विभाग में की गई ये नियुक्तियां केवल सरकारी आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए नई उम्मीद हैं, जो किसी असमय त्रासदी के बाद आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे थे. सरकार के इस कदम से सैकड़ों परिवारों को सम्मानजनक जीवन की राह मिली है.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों तक समय पर राहत पहुंचाना है." उन्होंने स्पष्ट किया कि करुणामूलक नियुक्तियां किसी एहसान के तौर पर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में दी गई हैं, ताकि परिवार के कमाऊ सदस्य के निधन के बाद आश्रितों को स्थायी सहारा मिल सके.
पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में सभी नियुक्तियां तय नियमों, पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध तरीके से की गई हैं. इससे न केवल नए मामलों का समाधान हुआ, बल्कि वर्षों से लंबित करुणामूलक नियुक्तियों के मामलों का भी निपटारा किया जा सका है.
किन पदों पर दी गई नियुक्तियां?
डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि करुणामूलक आधार पर जल शक्ति विभाग में श्रेणी-तीन के तहत 100 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के और 319 पद मल्टी-टास्क वर्कर के भरे गए हैं. इस संबंध में जल शक्ति विभाग के सचिव द्वारा इंजीनियर-इन-चीफ को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
परिवारों को मिलेगा दीर्घकालीन सहारा
डिप्टी सीएम ने कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्य को खोने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देकर दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. यह कदम राज्य की सेवा करने वाले कर्मचारियों के योगदान के प्रति सरकार के सम्मान को दर्शाता है.
पुराना बैकलॉग हुआ खत्म
सरकार के इस फैसले से पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में लंबित करुणामूलक नियुक्तियों का बैकलॉग भी समाप्त हो सकेगा। वर्तमान सरकार ने वर्षों के इंतजार को खत्म करते हुए पात्र आवेदकों को रोजगार प्रदान किया है.
अन्य विभागों में भी नियुक्तियां
डिप्टी सीएम ने बताया कि नए साल के अवसर पर सरकार ने शिक्षा विभाग में 127, गृह विभाग में 74 और अभियोजन विभाग में एक पद करुणामूलक आधार पर भरा है. उन्होंने कहा कि सरकार का विजन सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि पूर्व कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करना भी है.
ये भी पढ़ें: अपना विद्यालय-हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम में CM सुक्खू ने सभी DC से मांगी ये रिपोर्ट