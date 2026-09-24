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'फैसला होने के पांच महीने बाद भी जारी नहीं हुई अधिसूचना', 8 साल की सेवा के बाद भी जल रक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार

मंडी: हिमाचल प्रदेश में जल रक्षकों को 12 साल के बजाय आठ साल की सेवा के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर लेने के फैसले की अधिसूचना जारी नहीं होने से जल रक्षक संघ में नाराजगी बढ़ती जा रही है. संघ का दावा है कि सरकार और जल शक्ति विभाग ने उनकी मांग को मंजूरी देते हुए फैसला ले लिया है, लेकिन करीब पांच महीने बीतने के बाद भी इस फैसले की अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इसी मांग को लेकर जल रक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सुंदरनगर में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की और जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग उठाई.

प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल उर्फ जवालू राम के नेतृत्व में जल रक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सुंदरनगर स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने जल रक्षकों को आठ वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर लेने से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग रखी. संघ का कहना है कि लंबे समय से जल रक्षक इस मांग को सरकार के सामने उठा रहे हैं और अब फैसला होने के बाद भी अधिसूचना का इंतजार करना पड़ रहा है.

12 साल की जगह आठ साल करने की मांग

संघ के प्रदेश अध्यक्ष जवालू राम ने कहा कि जल रक्षक लंबे समय से अपनी सेवा अवधि को 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं. सरकार और जल शक्ति विभाग ने इस मांग को उचित मानते हुए फैसला भी ले लिया है. संघ का दावा है कि अब यह मामला वित्त विभाग की स्वीकृति के कारण अटका हुआ है, जिसके चलते अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है. जवालू राम ने कहा कि सरकार की ओर से सहमति बनने के बावजूद करीब पांच महीने से अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण जल रक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने कहा कि जल रक्षक वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और 8 साल की सेवा के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की व्यवस्था लागू होने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इस मांग को लेकर जल रक्षक संघ पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात कर चुका है. संघ का कहना है कि इससे पहले विधानसभा में उपमुख्यमंत्री ने जल रक्षकों समेत कुछ अस्थायी श्रेणियों के लिए 8 साल की सेवा के बाद स्थायी व्यवस्था की दिशा में काम करने की बात कही थी.