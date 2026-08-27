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हिमाचल से नेपाल गए लोगों से संपर्क न हो तो यहां करें सूचित, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

नेपाल आपदा के बाद हिमाचल ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर ( IANS )