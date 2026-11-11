ETV Bharat / state

मोरारजी देसाई के सामने शांता कुमार ने पकड़ा प्रकाश बादल का हाथ, कहा- हिमाचल आपका छोटा भाई, फिर मिला ये तोहफा

शांता कुमार और प्रकाश सिंह बादल ( FB@SHANTA-KUMAE AND PRAKASH SINGH BADAL )

शिमला: हिमाचल प्रदेश को तीन दशक बाद भाखड़ा बांध बिजली परियोजनाओं से अपने हिस्से का हक मिला है. इस पर कांग्रेस व भाजपा में श्रेय की होड़ मची है. इसी बीच, पूर्व सीएम व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार निरंतर हिमाचल के हकों की लड़ाई के आरंभिक दौर को याद कर रहे हैं. शांता कुमार ने इस संदर्भ में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. ये किस्सा बताता है कि पूर्व में नेताओं में पक्ष-विपक्ष के बावजूद एक सम्मानजनक सहमति या असहमति होती थी.

शांता कुमार ने हिमाचल के हकों से जुड़ा एक संस्मरण साझा किया है. शांता कुमार ने कहा कि वर्तमान की उपलब्धियां लंबे इतिहास के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. शांता कुमार स्मरण करते हैं कि जब वे 1977 में सीएम बने, तभी से इस संबंध (हिमाचल के हिस्से का हक) में संघर्ष शुरू कर दिया था. हिमाचल के विकास के लिए साधन जुटाने के लिए प्रमुख अधिकारियों से लंबी चर्चा की. चर्चा में ध्यान में आया कि सांझे पंजाब की संपत्तियों में हिमाचल प्रदेश को पूरा हिस्सा नहीं मिला है. तब हिमाचल के पक्ष के संबंध में पूरा अध्ययन किया गया. शांता कुमार ने बताया कि वे दिल्ली गए और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इस संबंध में विस्तार से बात की. पीएम देसाई को बताया गया कि भारत की संसद ने जो हिमाचल को दिया है वह आज तक हमें नहीं मिला. छोटे से हिमाचल की बात नहीं सुनी गई. पूरी बात सुन कर मोरारजी देसाई हैरान हुए और चिंतित भी हुएय उनसे निवेदन किया गया कि वे हिमाचल प्रदेश को न्याय दिलाने की कोशिश करें.