मोरारजी देसाई के सामने शांता कुमार ने पकड़ा प्रकाश बादल का हाथ, कहा- हिमाचल आपका छोटा भाई, फिर मिला ये तोहफा
हिमाचल में बीबीएमबी मामले का श्रेय लेने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने एक बार फिर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 7:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को तीन दशक बाद भाखड़ा बांध बिजली परियोजनाओं से अपने हिस्से का हक मिला है. इस पर कांग्रेस व भाजपा में श्रेय की होड़ मची है. इसी बीच, पूर्व सीएम व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार निरंतर हिमाचल के हकों की लड़ाई के आरंभिक दौर को याद कर रहे हैं. शांता कुमार ने इस संदर्भ में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. ये किस्सा बताता है कि पूर्व में नेताओं में पक्ष-विपक्ष के बावजूद एक सम्मानजनक सहमति या असहमति होती थी.
शांता कुमार ने हिमाचल के हकों से जुड़ा एक संस्मरण साझा किया है. शांता कुमार ने कहा कि वर्तमान की उपलब्धियां लंबे इतिहास के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. शांता कुमार स्मरण करते हैं कि जब वे 1977 में सीएम बने, तभी से इस संबंध (हिमाचल के हिस्से का हक) में संघर्ष शुरू कर दिया था. हिमाचल के विकास के लिए साधन जुटाने के लिए प्रमुख अधिकारियों से लंबी चर्चा की. चर्चा में ध्यान में आया कि सांझे पंजाब की संपत्तियों में हिमाचल प्रदेश को पूरा हिस्सा नहीं मिला है. तब हिमाचल के पक्ष के संबंध में पूरा अध्ययन किया गया. शांता कुमार ने बताया कि वे दिल्ली गए और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इस संबंध में विस्तार से बात की. पीएम देसाई को बताया गया कि भारत की संसद ने जो हिमाचल को दिया है वह आज तक हमें नहीं मिला. छोटे से हिमाचल की बात नहीं सुनी गई. पूरी बात सुन कर मोरारजी देसाई हैरान हुए और चिंतित भी हुएय उनसे निवेदन किया गया कि वे हिमाचल प्रदेश को न्याय दिलाने की कोशिश करें.
मोरारजी देसाई के समक्ष कही हक की बात
शांता कुमार याद करते हैं कि कुछ समय बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पंजाब, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे दिल्ली बुलाया. शांता कुमार ने कहा कि वहां उन्हें अपनी पूरी बात कहने के लिए कहा गया. पीएम के समक्ष जब पुनर्गठन कानून की प्रति के साथ हिमाचल के अधिकारों की बात की गई तो पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था. कानून और तर्क के सहारे हिमाचल प्रदेश को जो कुछ मिलना चाहिए था वह कई साल से नहीं मिल रहा था. दोनों मुख्यमंत्रियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि लोकसभा कानून के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को उसका हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा? लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि केंद्र सरकार एक कमेटी बनाएगी और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही हिमाचल प्रदेश को उसका अधिकार दिया जाएगा.
शांता कुमार कहते हैं- "मैने चिंता प्रकट की और प्रधानमंत्री से कहा कि इतने लंबे समय से छोटे से हिमाचल प्रदेश के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? कब कमेटी बनेगी, कब रिपोर्ट आएगी और कब हमें अपना अधिकार मिलेगा? मैंने सारे विषय पर गहरी चिंता प्रकट की. प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मैंने कहा कि जब सिद्धांत रूप में सब सही है कि हमारा हिस्सा न्यायोचित है तो कमेटी की रिपोर्ट आने तक हमें अभी से कुछ एडहॉक बिजली मिलनी चाहिए. प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात का पूरा समर्थन किया."
देवीलाल विरोध में, बादल का मिला साथ
शांता कुमार याद करते हैं- "जिस समय उपरोक्त चर्चा हो रही थी तो हरियाणा के सीएम देवी लाल कुछ विरोध करने लगे. पंजाब के मुखिया प्रकाश सिंह बादल के साथ मेरे बड़े निकट के मित्रता के संबंध थे. मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से उनके कान में कहा- हिमाचल तो आपके छोटे भाई की तरह है. आप सहयोग दीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश को कुछ अधिकार मिल जाए. उन्होंने मौन में अपनी स्वीकृति दे दी. मोरारजी देसाई ठीक बात के लिए पूरा समर्थन देते थे. वह सिद्धांतों वाले अनुशासन प्रिय नेता थे. पूरी चर्चा में उन्होंने कई बार कहा था कि हिमाचल प्रदेश को इतने साल से अपने अधिकार से क्यों वंचित रखा गया. उन्होंने उसी समय अधिकारी बुलाए और भाखड़ा से 15 मैगावाट बिजली एडहॉक पर हिमाचल का मिलना तय हो गया."
40 साल से मिल रही बिजली
शांता कुमार ने आगे कहा कि छोटे से हिमाचल के लिए यह निर्णय एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी. तीन मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक न्याय प्रिय प्रधानमंत्री ने निर्णय दिया और उसी दिन से हिमाचल प्रदेश को 15 मैगावाट बिजली एडहॉक पर मिलनी शुरू हो गई. इस निर्णय से पिछले करीब 40 साल से हिमाचल को 15 मेगावाट बिजली मिल रही है. हिमाचल प्रदेश को इससे करोड़ों रुपये का लाभ हो रहा है.
शांता कुमार के अनुसार हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी पैरवी की है परंतु इसका पूरा श्रेय वह अकेले लेने की कोशिश न करें. वह आगे कहते हैं कि उन्होंने तो 1977 से इस संबंध में प्रयास किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सहयोग से हिमाचल का अधिकार एक सीमा तक हासिल किया. शांता ने कहा कि भाखड़ा से आज हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस सिद्धांत के आधार पर पूरा लाभ मिलना है, वह सिद्धांत हिमाचल के पानी की रॉयल्टी से मिल रहा है. मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस संबंध में केंद्र की उस समय की कांग्रेस सरकार से लंबा संघर्ष किया. उस समय के केंद्रीय बिजली मंत्री का यह कहना था कि पानी की रॉयल्टी भारत में कहीं पर किसी को नहीं दी जाती. मेरे आग्रह पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ लंबी बातचीत हुई. मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और भारत के इतिहास में पहली बार पानी की रॉयल्टी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया. उसी के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश को प्रति वर्ष धन आ रहा है.
शांता कुमार ने कहा कि वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस सारे विषय पर वर्तमान सीएम सुक्खू की तरफ से एक मात्र श्रेय प्राप्त करने की कोशिश किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1977 से लेकर लगातार समय समय पर प्रयत्न होते रहे उन सारे प्रयासों के परिणाम से आज यह लाभ मिला है. उन्होंने सलाह दी कि चाहिए तो यह था कि मुख्यमंत्री सुक्खू इतिहास के उन सब प्रयासों को सराहते और धन्यवाद करते. शांता कुमार ने कहा कि इस बात की खुशी है कि भारत के इतिहास में पहली बार पानी की रॉयल्टी का सिद्धांत मनवाने का सौभाग्य उन्हें मिला.
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