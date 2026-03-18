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हाईकोर्ट का आदेश, पंजाब पे स्केल फॉलो करने के बावजूद समान वेतन देने को बाध्य नहीं हिमाचल सरकार

हिमाचल हाईकोर्ट में पंजाब पे स्केल के समान वेतनमान की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी. कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 2:17 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वेतनमान से संबंधित एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय में स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को पंजाब सरकार के समान वेतनमान देने के लिए बाध्य नहीं है. न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में वेतनमान का निर्धारण करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जब तक कहीं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो, अदालतें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं.

हिमाचल हाईकोर्ट में पंजाब पे स्केल के समान वेतनमान की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई थी. हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने इन जुड़े हुए मामलों पर अंतिम फैसला सुनाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फसलों का हवाला देते हुए कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है और प्रत्येक राज्य की अपनी शासन व्यवस्था है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही किसी राज्य ने अन्य राज्य के वेतनमान नियम अपनाए हों, फ़िर भी एक राज्य दूसरे राज्य द्वारा समान श्रेणी के लोगों को समान वेतनमान देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है.

पे स्केल को लेकर न्यायमूर्ति कि अहम टिप्पणी

न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज ने अपने लिखित में कहा कि "इसको लेकर कोई विवाद नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का अपना भर्ती एवं पदोन्नति नियम है. यह एक स्थापित कानून है कि एक राज्य किसी दूसरे राज्य में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है. भले ही राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों द्वारा बनाए गए समान नियमों को अपनाया हो. तब भी हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो पंजाब राज्य के द्वारा समान श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमान का ही पालन करे."

समान श्रेणी के लिए समान वेतनमान की थी मांग

हिमाचल हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता नेक राम और अन्य तकनीकी कर्मचारियों ओर से याचिका दायर की गई थी. ये कर्मचारी जेल विभाग में जूनियर तकनीशियन (वीविंग मास्टर और कारपेंटर मास्टर) के पदों पर कार्यरत थे. याचिका में मांग की गई थी कि उनका वेतनमान 3120 - 5150 से बढ़ाकर 3330 - 6200 किया जाए. उन्होंने मांग की थी कि संशोधन को 1 जनवरी 1996 से लागू करते हुए बकाया राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ दी जाए. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पंजाब सरकार ने अपने तकनीकी मास्टरों को यह उच्च वेतनमान दिया है. चूंकि हिमाचल प्रदेश ने पंजाब के पे स्केल को अपनाता है, इसलिए उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए.

पंजाब पे स्केल केवल एक आधार- स्टेट

वहीं इस मामले में राज्य सरकार और वित्त विभाग ने इस मांग का विरोध जताया था. राज्य सरकार की ओर से इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के अपने सेवा नियम और वित्तीय संसाधन हैं. सरकार ने तर्क दिया कि पंजाब के वेतनमान को केवल एक आधार के रूप में लिया जाता है. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको हूबहू लागू करना अनिवार्य है.

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