हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, शिमला के नए SP होंगे गौरव सिंह, यहां देखें ट्रांसफर लिस्ट

IPS अधिकारी गौरव सिंह को शिमला का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. वे इससे पहले सोलन जिले में एसपी थे.

Himachal IPS transfers
हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:22 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए गए. इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार का कहना है कि ये तबादले सार्वजनिक हित और बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.

गौरव सिंह होंगे शिमला के नए SP

इस तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव शिमला जिले में हुआ है. 2013 बैच के IPS अधिकारी गौरव सिंह को शिमला का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. वे इससे पहले सोलन जिले में एसपी के पद पर सेवाएं दे रहे थे. राजधानी शिमला में कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन जैसी चुनौतियों को देखते हुए उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Himachal IPS transfers
हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल (NOTIFICATION)

ऊना, सोलन और मंडी में भी बदलाव

सरकार ने 2020 बैच के IPS अधिकारी सचिन हिरेमठ को ऊना जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है. वे इससे पहले राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मंडी में कार्यरत थे. वहीं, तिरुमालराजू एस.डी. वर्मा को सोलन जिले का नया एसपी बनाया गया है. इससे पहले वे राज्यपाल के एडीसी के रूप में तैनात थे. इन बदलावों से जिला स्तर पर पुलिसिंग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां

तबादला सूची में कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं. 2006 बैच के अभिषेक दुलार को पुलिस महानिरीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएं, शिमला नियुक्त किया गया है. 2008 बैच के डॉ. डी.के. चौधरी को सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण, दरोह का आईजी बनाया गया है.

Himachal IPS transfers
हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल (NOTIFICATION)

साइबर क्राइम, जेल और खुफिया विभाग में फेरबदल

सरकार ने 2012 बैच के रोहित मलपानी को डीआईजी साइबर क्राइम, शिमला की जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं देवाकर शर्मा को डीआईजी, इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी, धर्मशाला और रमेश चंदर छाजटा को डीआईजी, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, शिमला नियुक्त किया गया है. इसके अलावा संजीव कुमार गांधी को कार्मिक विभाग के अधीन तैनात किया गया है, जबकि अमित यादव को तत्काल पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार के इस व्यापक फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त, जवाबदेह और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

SHIMLA NEW SP GAURAV SINGH
HIMACHAL POLICE RESHUFFLE
IPS OFFICERS POSTING HIMACHAL
CYBER CRIME DIG HIMACHAL
HIMACHAL IPS TRANSFERS

