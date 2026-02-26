ETV Bharat / state

बार-बार छुट्टी का आवेदन दे रही थी IPS अदिति सिंह, DGP ने ऐसे सिखाया सबक

अदिति सिंह इस समय हिमाचल पुलिस में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मशाला में बतौर एसपी तैनात हैं.

IPS ADITI SINGH
IPS अदिति सिंह (@IPS ADITI SINGH)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 7:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: मनमाने तरीके से अवकाश लेना युवा महिला आईपीएस अफसर अदिति सिंह को भारी पड़ा है. दरअसल महिला आईपीएस अदिति सिंह बार बार अवकाश की अर्जी डालकर छुट्टी पर जा रही थी. इस पर हिमाचल पुलिस के डीजीपी अशोक तिवारी ने एक आदेश निकाल कर अदिति सिंह की इस प्रवृति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है.

डीजीपी अशोक तिवारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह का बार-बार अवकाश पर रहने से उनके कार्यालय के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था. उन्होंने तीन महीने के अंदर 24 दिन का अवकाश लिया है. इस से विभाग का काम प्रभावित हुआ है. ऐसे में ASP बीडी भाटिया को उनके पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.

इस आदेश के मायने ये है कि आईपीएस अफसर का कार्यभार उनसे जूनियर अफसर को दिया गया है. ये परोक्ष रूप से अदिति सिंह के लिए प्रतिकूल आदेश कहा जाएगा. डीजीपी की तरफ से जारी आदेश में अदिति सिंह के अवकाश के दिनों का ब्यौरा दिया गया है.

IPS ADITI SINGH
डीजीपी अशोक तिवारी की तरफ से जारी आदेश (NOTIFICATION)

उल्लेखनीय है कि अदिति सिंह मूल रूप से मेरठ की रहने वाली हैं. वे इस समय हिमाचल पुलिस में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (एसवी&एसीबी), नॉर्दर्न रेंज, धर्मशाला में पुलिस बतौर एसपी) तैनात हैं. बार-बार अवकाश पर जाने से उनकी जगह जूनियर अफसर को कार्यभार देने का ये मामला चर्चा में है.

अदिति सिंह ने इस साल 8 जनवरी से 11 जनवरी तक दो दिन की कैजुअल लीव ली और फिर दो दिन सिक लीव पर रही. इसके बाद उन्होंने 12 जनवरी को एक दिन का अवकाश लिया. फिर 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच उन्होंने तीन दिन का और अवकाश लिया. इसके अलावा एक दिन सिक लीव ली. इस माह 8 तारीख से 22 फरवरी तक वह 13 दिन के अर्जित अवकाश पर रही. दो दिन फिर सिक लीव ली. इस से कामकाज प्रभावित हो रहा था.

ये भी पढ़ें: झारखंड के पूर्व CM के पोते का शव लेकर मनाली से दिल्ली रवाना हुए परिजन, इस वजह से नहीं हुआ पोस्टमार्टम

TAGGED:

HIMACHAL POLICE LEAVE CONTROVERSY
HIMACHAL DGP
STATE VIGILANCE BUREAU DHARAMSHALA
GOVT SERVICE CONDUCT RULES INDIA
IPS ADITI SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.