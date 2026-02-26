ETV Bharat / state

बार-बार छुट्टी का आवेदन दे रही थी IPS अदिति सिंह, DGP ने ऐसे सिखाया सबक

IPS अदिति सिंह ( @IPS ADITI SINGH )

शिमला: मनमाने तरीके से अवकाश लेना युवा महिला आईपीएस अफसर अदिति सिंह को भारी पड़ा है. दरअसल महिला आईपीएस अदिति सिंह बार बार अवकाश की अर्जी डालकर छुट्टी पर जा रही थी. इस पर हिमाचल पुलिस के डीजीपी अशोक तिवारी ने एक आदेश निकाल कर अदिति सिंह की इस प्रवृति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है. डीजीपी अशोक तिवारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह का बार-बार अवकाश पर रहने से उनके कार्यालय के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था. उन्होंने तीन महीने के अंदर 24 दिन का अवकाश लिया है. इस से विभाग का काम प्रभावित हुआ है. ऐसे में ASP बीडी भाटिया को उनके पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इस आदेश के मायने ये है कि आईपीएस अफसर का कार्यभार उनसे जूनियर अफसर को दिया गया है. ये परोक्ष रूप से अदिति सिंह के लिए प्रतिकूल आदेश कहा जाएगा. डीजीपी की तरफ से जारी आदेश में अदिति सिंह के अवकाश के दिनों का ब्यौरा दिया गया है.