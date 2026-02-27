हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, ₹2 करोड़ के इनोवेशन फंड से स्टार्टअप्स को मिलेगी नई उड़ान
प्रदेश में छात्रों को डिजिटल स्किल्स से लैस किया जाएगा. इससे छात्र नई तकनीकों को समझ सकेंगे और भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार रहेंगे.
Published : February 27, 2026 at 10:07 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घोषणा की है कि युवाओं के नए आइडिया और स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 2 करोड़ रुपये का इनोवेशन फंड स्थापित किया गया है. इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है.
भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा
शिमला में तकनीकी शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को वैश्विक औद्योगिक मांग के अनुरूप ढाल रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली और उद्योग आधारित ट्रेनिंग देना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि वे बदलते वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार हो सकें.
डिजिटल स्किल और नई तकनीक पर जोर
मंत्री ने कहा कि छात्रों को डिजिटल स्किल्स से लैस किया जाएगा. सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी जोर दिया गया है. इससे छात्र नई तकनीकों को समझ सकेंगे और भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार रहेंगे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान
राजेश धर्माणी ने बताया कि राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में बागवानी, प्राकृतिक खेती और डेयरी तकनीक जैसे नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. उन्होंने बायोफार्मा क्षेत्र में नवाचार की अपार संभावनाएं बताते हुए युवाओं से इस क्षेत्र में आगे आने की अपील की.
रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
मंत्री ने तकनीकी शिक्षा बोर्ड को बाजार की मांग के अनुसार कोर्स डिजाइन करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम और उद्योगों के साथ मजबूत तालमेल से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी. साथ ही छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी. राजेश धर्माणी ने सुझाव दिया कि स्थानीय उद्यमियों की सफलता की कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि छात्र प्रेरित हो सकें. उन्होंने बताया कि विभाग विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर कौशल विकास को मजबूत कर रहा है.
