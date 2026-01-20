दुखद: मंडी में टब में डूबने से पौने तीन साल की मासूम की मौत
बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम पहुंची. जहां संतुलन बिगड़ने से टब में डूब कर उसकी मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 7:20 PM IST
मंडी: मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. ग्राम पंचायत मसेरन के गांव तारगंला में मंगलवार को पानी से भरे टब में गिरकर पौने तीन साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है. जानकारी के अनुसार बच्ची घर में अपनी मां के साथ मौजूद थी. मां रोजमर्रा के घरेलू कामों में व्यस्त थीं, जबकि बच्ची आंगन और कमरों के आसपास खेल रही थी. इसी दौरान खेलते-खेलते वह चुपचाप बाथरूम की ओर चली गई. वहां नहाने के लिए रखा गया टब पानी से भरा हुआ था. बताया जा रहा है कि मासूम का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी से भरे टब में गिर गई. उम्र कम होने के कारण वह खुद बाहर नहीं निकल सकी और पानी में डूब गई.
बच्ची को देख मां की चीख से मचा हड़कंप
कुछ समय बाद जब मां की नजर बच्ची पर नहीं पड़ी तो उन्होंने उसे आवाज लगाई. जवाब न मिलने पर घर में तलाश शुरू की गई. जब मां बाथरूम पहुंचीं तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. टब में बच्ची को बेसुध हालत में देख मां की चीख निकल गईय शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत बच्ची को बाहर निकाला.
हादसे के समय बच्ची के पिता संजय कुमार (केशु राजपूत) घर पर मौजूद नहीं थे. परिजन बिना देरी किए मासूम को सिविल अस्पताल सरकाघाट लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस खबर के फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोग परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
थाना प्रभारी रजनीश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की. पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 वीएनएसएस के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा प्रतीत होता है, फिर भी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
बच्चों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि घरों में पानी से भरे टब, बाल्टी और बर्तनों को ढककर रखना चाहिए और छोटे बच्चों पर हर समय नजर रखना जरूरी है. एक पल की लापरवाही किस तरह जिंदगी भर का दर्द दे सकती है, यह हादसा उसका दुखद उदाहरण बन गया है.
