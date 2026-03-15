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'सत्ता सुख भोग रही कांग्रेस तो इसमें मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा योगदान', हर्षवर्धन ने डिप्टी CM की तारीफ में पढ़े कसीदे

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पूर्व भाजपा सरकार के दौरान नेता विपक्ष की भूमिका की भी जमकर तारीफ की.

Harshwardhan praise Deputy CM
हर्षवर्धन चौहान ने की डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की तारीफ (@Mukesh agnihotri)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 10:56 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में शिलाई प्रवास पर गए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तारीफ में सुक्खू सरकार के मंत्री कसीदे पढ़ते नजर आए. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की तारीफ में कहा कि आज कांग्रेस के लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं और वे मंत्री पद पर हैं, इसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार को मजबूत बनाने में मुकेश अग्निहोत्री ने अहम योगदान दिया है. इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पूर्व भाजपा सरकार के दौरान नेता विपक्ष की भूमिका की भी जमकर तारीफ की.

'राजनीति में लंबा करियर है और बहुत लंबा भविष्य'

सिरमौर जिले के शिलाई इलाके में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री एक कार्यक्रम में थे. इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उपमुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की. उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की तारीफ करते हुए कहा. "आज कांग्रेस के लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं और हम भी आज मंत्री हैं, इसके पीछे उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा योगदान है. कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए साल 2017 से 2022 तक मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ी भूमिका निभाई. मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा के अंदर विधान सभा के बहार भारतीय जनता पार्टी को घेरा. उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों और उनकी विफलताओं को जनता के समक्ष ऊजागर किया. यह किसी से छुपा नहीं है कि मेरे मित्र और बड़े भाई हैं. बहुत लंबा राजनीति करियर है और बहुत लंबा भविष्य."

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (@Mukesh agnihotri)

हर्षवर्ष ने अग्निहोत्री की राजनीतिक यात्रा को याद किया

अपने भाषण के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुकेश अग्निहोत्री की राजनीति की यात्रा को याद किया. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री पहले पत्रकार थे. 2003 में उन्होंने हरोली से चुनाव लड़ा और लगातर पंच बार हरोली से विधायक के रूप में चुने गए. 2003 में जब वो पहली बार विधायक चुने गए तो उन्हें सीपीएस के रूप में जिम्मेदारी मिली. तीसरी बार विधायक के रूप में जीतकर आए मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल सरकार प्रदेश में उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री बने. 2017 में मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस के विपक्ष के नेता के रूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री समझदार व्यक्ति हैं और उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं.

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