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हिमाचल में 1500 रुपये वाली योजना में सरकार ने किया बदलाव, महिलाओं को राहत, खत्म हुई ये बाधा

अब आवेदन पत्र पंचायतों में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी. प्रदेश सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है.

PYARI BEHNA YOJANA HIMACHAL
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 6:03 PM IST

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शिमला: हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की सहायता राशि पाने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और पंचायत स्तर पर होने वाली देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा. प्रदेश सरकार ने योजना के तहत आवेदन पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायतों से होने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है.

दरअसल, पिछले कई महीनों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों में कोरम पूरा न होने के कारण बड़ी संख्या में आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया में अटक रहे थे. तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा पंचायतों को भेजे गए आवेदन पत्र सत्यापन के अभाव में पंचायत कार्यालयों की अलमारियों में पड़े रह जाते थे, जिससे पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलने में अनावश्यक देरी हो रही थी. कई महिलाएं बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर थीं और उनकी उम्मीदें कागजी प्रक्रियाओं में उलझकर रह गई थीं.

सरकार ने समझी महिलाओं की पीड़ा

अब आवेदन पत्र पंचायतों में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी. महिलाएं जैसे ही अपना आवेदन तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगी, वहीं पर दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सत्यापन के बाद पात्र आवेदनों को उच्च अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1500 रुपये की मासिक किस्त जारी होने लगेगी.

8 लाख से अधिक महिलाओं ने किया था आवेदन

सरकार ने महिलाओं को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने पूर्व आदेशों को वापस लेते हुए सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है. योजना शुरू होने के बाद प्रदेशभर से 8,14,167 महिलाओं ने 1500 रुपये मासिक सहायता के लिए आवेदन किया था. सरकार ने पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इन आवेदनों को संबंधित पंचायतों में सत्यापन के लिए भेजने का निर्णय लिया था. लेकिन यह व्यवस्था ही महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई. कई पंचायतों में ग्राम सभाओं का कोरम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते हजारों आवेदन फाइलों में दबकर रह गए और पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलने में लगातार देरी होती रही. अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय के आंकड़े भी इस स्थिति की तस्वीर बयां करते हैं.

वर्ष 2025 में 6,34,148 आवेदन पंचायतों को सत्यापन के लिए भेजे गए थे, लेकिन ग्राम सभाओं में कोरम पूरा होने के बाद केवल 50,084 आवेदनों का ही सत्यापन हो सका और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए तहसील कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में लौटाया गया. शेष लाखों आवेदन पंचायत स्तर पर ही लंबित रह गए. आवेदक महिलाओं की बढ़ती परेशानी और सत्यापन प्रक्रिया में हो रही अनावश्यक देरी को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. पंचायतों में कोरम की बाध्यता के कारण लाभार्थियों को हो रही कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए पुराने आदेश वापस ले लिए गए हैं.

नियमों में ये भी हुआ बदलाव

विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए किए गए प्रमुख वादों में शामिल इस योजना का दायरा अब पहले की तुलना में काफी सीमित हो गया है. सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियां योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि के लिए पात्र नहीं रहेंगी. इसके साथ ही योजना का लाभ केवल 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं तक सीमित रहेगा, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं.

पिछले कुछ महीनों में सरकार ने योजना में लगातार कई संशोधन किए हैं. अप्रैल में जारी आदेश के तहत परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं स्वतः ही योजना के दायरे से बाहर हो गईं. वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में सरकार ने एक परिवार से केवल एक महिला को ही योजना का लाभ देने का निर्णय लिया था. ताजा बदलाव के बाद योजना की पात्रता और अधिक संकुचित हो गई है, जिससे हजारों युवतियों और कई परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया था. सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की सरकार की ओर से समय-समय पर जोड़ी गई नई शर्तों और पात्रता मानकों ने योजना का मूल स्वरूप बदल दिया है.

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