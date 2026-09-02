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18 से 59 नहीं, अब 21 से 59 साल की 35687 महिलाओं को मिल रहे 1500 रुपये, हरोली में सबसे अधिक लाभार्थी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने दस गारंटियों का वादा किया था. उनमें से एक गारंटी 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक सम्मान निधि देना था. सत्ता में आने के बाद अब योजना की आयु को लेकर बदलाव किया गया है. अब 18 की जगह 21 साल से लेकर 59 साल की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है. राज्य में अभी तक केवल 35687 महिलाओं को ही सम्मान निधि दी जा रही है. इनमें भी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली की महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है. यही नहीं, जिला ऊना से ही सबसे अधिक लाभार्थी महिलाओं की संख्या है.

दरअसल, इस योजना के प्रारूप और इसके लाभार्थियों और अन्य पहलुओं को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन में एक सवाल किया गया था. भाजपा सदस्यों विनोद कुमार, विपिन सिंह परमार और सुखराम चौधरी ने जानना चाहा था कि क्या योजना के मापदंडों में बदलाव किया गया है और इस योजना का लाभ कितनी महिलाओं को मिल रहा है? इसका जवाब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के मंत्री की तरफ से दिया गया. सरकार की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के मापदंडों में बदलाव किया गया है.

योजना की कहानी, आंकड़ों की जुबानी

पहले योजना में 18 से 59 साल की महिलाओं को शामिल किया गया था. बाद में इसे संशोधित कर 21 से 59 साल किया गया है. अब तक राज्य सरकार की तरफ से 35687 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया है. चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को सम्मान निधि दी जा रही है. हिमाचल में कांग्रेस की दस गारंटियों में से एक महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि देना था. इस योजना में अभी कांग्रेस सरकार 35 हजार से अधिक महिलाओं को ही ये लाभ दे पाई है. सबसे अधिक लाभार्थी जिला ऊना से हैं. ऊना में 7280 महिलाओं को सम्मान निधि दी जा रही है. शिमला जिला में ये संख्या 5553 है. इसी प्रकार बिलासपुर में 3254, किन्नौर में 309, लाहौल-स्पीति में 1171, चंबा में 3279, कांगड़ा में 2233, हमीरपुर में 723, कुल्लू में 4283, सिरमौर में 4128, सोलन में 591 व मंडी में 3187 लाभार्थी महिलाएं हैं.