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इतनी महिलाओं को सुक्खू सरकार ने दिए 1500 रुपये, अब तक इतने करोड़ रुपये हुए खर्च

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के लिए शुरू की गई 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि' योजना का पूरा ब्योरा विधानसभा में पेश किया था. सरकार की ओर से दिए गए जवाब में ये बात सामने आई है कि अब तक इस योजना पर पिछले तीन सालों में कुल 29 करोड़ 12 लाख 52 हजार रुपये खर्च किए गए हैं.

इस योजोना को लाहौल स्पीति जिले में 2024 को सबसे पहले शुरू किया गया था. सरकार ने साल 2023-24 में 1 करोड़ 29 लाख 45 हजार रुपये, 2024-25 में 16 करोड़ 18 लाख 60 हजार 500 रुपये, साल 2025-26 में 11 करोड़ 64 लाख 46 हजार 500 रुपये रुपये खर्च किए हैं. राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं. उनमें सबसे बड़े जिला कांगड़ा की 15 सीटें हैं. यहां पंद्रह में से दस सीटों पर महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है. इसी तरह हमीरपुर की नादौन सीट सहित सुजानपुर, भोरंज व बड़सर में भी लाभार्थियों की संख्या शून्य है. यदि विधानसभा सीट वार आंकड़ा देखा जाए तो बिलासपुर सदर की लाभार्थी महिलाओं की संख्या 1154 है. इसी प्रकार घुुमारवीं में ये संख्या 1258, झंडूता में 580, श्री नैना देवी जी में 262 महिलाओं को लाभ मिल रहा है. कुल बिलासपुर जिला में 3254 महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं.

16 सीटों पर लाभार्थियों की संख्या शून्य

हरोली की 5553 महिलाओं को सम्मान निधि मिल रही है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की निर्वाचन सीट सिराज की 550 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है. वहीं, जिला कांगड़ा की कई विधानसभा सीटों पर भी इस योजना की लाभार्थी महिलाओं की संख्या शून्य है. प्रदेश की 68 सीटों में से 16 सीटों पर लाभार्थी महिलाओं की संख्या शून्य है. उनमें भी सबसे अधिक राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की सीटें हैं, जहां शून्य लाभार्थी हैं. किन्नौर विधानसभा सीट में लाभार्थियों की संख्या 309 है. लाहौल-स्पीति में ये संख्या 1171 है. यहां स्पीति घाटी में 357 व काजा में 814 महिलाएं लाभ ले रही हैं. स्पीति घाटी में सभी महिलाओं के लिए सीएम की तरफ से खास ऐलान किया गया था. चंबा की चुराह सीट पर 130 महिला लाभार्थी हैं. वहीं, भटियात में 389, चंबा में 489, डलहौजी में 151 व भरमौर सीट में 86 लाभार्थी हैं.

पांगी भरमौर व पांगी इलाके में क्रमश: 108 व 1926 महिलाएं लाभ उठा रही हैं. जिला कांगड़ा की केवल पांच सीटों में महिलाओं को लाभ मिल रहा है. यहां विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ, कांगड़ा, शाहपुर, पालमपुर, सुलह, फतेहपुुर, जयसिंहपुर, ज्वाली, ज्वालामुखी व नूरपुर में लाभार्थियों की संख्या शून्य है. कांगड़ा में केवल जसवां-प्रागपुर, नगरोटा, धर्मशाला, इंदौरा व देहरा में ये लाभ मिल रहा है. इसी प्रकार मंडी में करसोग व सुंदरनगर सीटों पर लाभार्थियों की संख्या शून्य है. कुल मिलाकर 16 सीटों पर लाभार्थियों की संख्या शून्य है.

35 हजार से अधिक महिलाओं को मिल रहा लाभ