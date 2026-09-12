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इतनी महिलाओं को सुक्खू सरकार ने दिए 1500 रुपये, अब तक इतने करोड़ रुपये हुए खर्च

'इंदिरा गांधी प्यारी-बहना सुख-सम्मान निधि' पर तीन वर्षों में करोड़ों रुपये खर्च हुए. विधानसभा में पेश ब्योरे के अनुसार 16 विधानसभा सीटों पर लाभार्थी शून्य.

इंदिरा गांधी प्यारी-बहना सुख-सम्मान निधि
इतनी महिलाओं को मिली इंदिरा गांधी प्यारी-बहना सुख-सम्मान निधि (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 1:45 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के लिए शुरू की गई 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि' योजना का पूरा ब्योरा विधानसभा में पेश किया था. सरकार की ओर से दिए गए जवाब में ये बात सामने आई है कि अब तक इस योजना पर पिछले तीन सालों में कुल 29 करोड़ 12 लाख 52 हजार रुपये खर्च किए गए हैं.

इस योजोना को लाहौल स्पीति जिले में 2024 को सबसे पहले शुरू किया गया था. सरकार ने साल 2023-24 में 1 करोड़ 29 लाख 45 हजार रुपये, 2024-25 में 16 करोड़ 18 लाख 60 हजार 500 रुपये, साल 2025-26 में 11 करोड़ 64 लाख 46 हजार 500 रुपये रुपये खर्च किए हैं. राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं. उनमें सबसे बड़े जिला कांगड़ा की 15 सीटें हैं. यहां पंद्रह में से दस सीटों पर महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है. इसी तरह हमीरपुर की नादौन सीट सहित सुजानपुर, भोरंज व बड़सर में भी लाभार्थियों की संख्या शून्य है. यदि विधानसभा सीट वार आंकड़ा देखा जाए तो बिलासपुर सदर की लाभार्थी महिलाओं की संख्या 1154 है. इसी प्रकार घुुमारवीं में ये संख्या 1258, झंडूता में 580, श्री नैना देवी जी में 262 महिलाओं को लाभ मिल रहा है. कुल बिलासपुर जिला में 3254 महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं.

16 सीटों पर लाभार्थियों की संख्या शून्य

हरोली की 5553 महिलाओं को सम्मान निधि मिल रही है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की निर्वाचन सीट सिराज की 550 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है. वहीं, जिला कांगड़ा की कई विधानसभा सीटों पर भी इस योजना की लाभार्थी महिलाओं की संख्या शून्य है. प्रदेश की 68 सीटों में से 16 सीटों पर लाभार्थी महिलाओं की संख्या शून्य है. उनमें भी सबसे अधिक राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की सीटें हैं, जहां शून्य लाभार्थी हैं. किन्नौर विधानसभा सीट में लाभार्थियों की संख्या 309 है. लाहौल-स्पीति में ये संख्या 1171 है. यहां स्पीति घाटी में 357 व काजा में 814 महिलाएं लाभ ले रही हैं. स्पीति घाटी में सभी महिलाओं के लिए सीएम की तरफ से खास ऐलान किया गया था. चंबा की चुराह सीट पर 130 महिला लाभार्थी हैं. वहीं, भटियात में 389, चंबा में 489, डलहौजी में 151 व भरमौर सीट में 86 लाभार्थी हैं.

पांगी भरमौर व पांगी इलाके में क्रमश: 108 व 1926 महिलाएं लाभ उठा रही हैं. जिला कांगड़ा की केवल पांच सीटों में महिलाओं को लाभ मिल रहा है. यहां विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ, कांगड़ा, शाहपुर, पालमपुर, सुलह, फतेहपुुर, जयसिंहपुर, ज्वाली, ज्वालामुखी व नूरपुर में लाभार्थियों की संख्या शून्य है. कांगड़ा में केवल जसवां-प्रागपुर, नगरोटा, धर्मशाला, इंदौरा व देहरा में ये लाभ मिल रहा है. इसी प्रकार मंडी में करसोग व सुंदरनगर सीटों पर लाभार्थियों की संख्या शून्य है. कुल मिलाकर 16 सीटों पर लाभार्थियों की संख्या शून्य है.

35 हजार से अधिक महिलाओं को मिल रहा लाभ

सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹1500/- प्रतिमाह सम्मान निधि बजट की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध रूप से प्रदान की है. गत तीन वर्षों में दिनांक 01-08-2026 तक योजना के अंतर्गत 35687 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है.

सरकार ने बदले कौन से नियम

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु आयु 18 से 59 वर्ष (60 वर्ष की आयु पूरी होने तक) निर्धारित थी जिसे अब संशोधित कर 21 से 59 वर्ष कर दिया गया है. पूर्व में जिन महिलाओं को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया वे सभी 18 से 59 वर्ष की आयुवर्ग की थीं. उन्हीं परिवारों की महिलाओं को यह लाभ मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना कमाई (वार्षिक आय) 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. इसी शर्त के कारण कई आवेदन रद्द हुए हैं.

केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतन भोगी/अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र/राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता इत्यादि ने हो. उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही आवेदन करने वाली महिलाओं की सालाना आया 2 लाख से कम हो.

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