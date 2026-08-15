ETV Bharat / state

DA और एरियर पर निराशा, लेकिन क्लास फोर कर्मियों और पेंशनर्स को थोड़ा सुख दे गए सीएम सुक्खू

स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों को DA का इंतजार ही रहा, लेकिन उनसे निराशा ही हाथ लगी है.

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम सुक्खू
राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 1:10 PM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संबोधन से बड़ी उम्मीदें थीं। कर्मचारियों को आस थी कि राज्यस्तरीय समारोह के मंच से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और बकाए एरियर की घोषणा होगी, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ा. भाषण में डीए को लेकर कोई ऐलान न होने से कर्मचारी वर्ग में निराशा है. हालांकि, सरकार ने पेंशनर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए वेतन व पेंशन एरियर के भुगतान की बड़ी घोषणा की है.

हालांकि सीएम ने पेंशनर्स के एरियर को भुगतान का ऐलान किया है. साथ ही क्लास फोर कर्मियों को वेतन एरियर के बीस हजार रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा. दिसंबर 2016 से 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त क्लास थ्री पेंशनर्स को पेंशन व पारिवारिक पेंशन के एरियर का 35 फीसदी भुगतान इसी माह होगा. Class-I एवं Class-II पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान भी इसी माह किया जाएगा. वेतन व पेंशन एरियर के भुगतान पर लगभग ₹281 करोड़ व्यय होंगे.

₹2170 करोड़ से अधिक वेतन व पेंशन एरियर का भुगतान: सीएम

सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व, पिछली सरकार वेतन व पेंशन एरियर के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ गई थी. प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद अब तक लगभग ₹2170 करोड़ से अधिक वेतन व पेंशन एरियर का भुगतान कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को किया जा चुका है.

स्वास्थ्य कर्मियों को बढ़ा तोहफा

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एनएचएम के तहत 9 हजार आशा वर्कर का वेतन 5 हजार 800 से बढ़ाकर 6 हजार 800 करने का आश्वासन दिया था. मैं इसे लागू करने की घोषणा करता हूं. सीएम सुक्खू ने कहा कि एनएचएम हिमाचल में तैनात कर्मचारियों के वेतन में युक्तिकरण के बाद सात साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन देने की घोषणा करता हूं. बजट घोषणा के अनुरूप एनएचएम के तहत हिमाचल में तैनात आउटसोर्स के आधार पर तैनात स्टाफ नर्स, पैरा फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट, LAB टेकनिशियन का वेतन 25 हजार करने का ऐलान किया. 1 सितंबर से ये नया वेतनमान लागू हो जाएगा. इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भी 18 हजार वेतन मिलेगा. मल्टी टेस्ट वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति लाने का ऐलान सीएम ने किया है.

ये भी पढ़ें: मैड़म आप की कार का टायर हिल रहा है, बोलकर बाइक सवारों ने रुकवाई गाड़ी, फिर बंदूक के दम पर लूटा

Last Updated : August 15, 2026 at 3:48 PM IST

TAGGED:

SUKHU PENSIONER ARREAR ANNOUNCEMENT
HIMACHAL CLASS 4 EMPLOYEE ARREAR
HP GOVERNMENT DA ARREAR NEWS
INDEPENDENCE DAY SPEECH CM SUKHU
HIMACHAL EMPLOYEE ARREAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.