ETV Bharat / state

DA और एरियर पर निराशा, लेकिन क्लास फोर कर्मियों और पेंशनर्स को थोड़ा सुख दे गए सीएम सुक्खू

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संबोधन से बड़ी उम्मीदें थीं। कर्मचारियों को आस थी कि राज्यस्तरीय समारोह के मंच से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और बकाए एरियर की घोषणा होगी, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ा. भाषण में डीए को लेकर कोई ऐलान न होने से कर्मचारी वर्ग में निराशा है. हालांकि, सरकार ने पेंशनर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए वेतन व पेंशन एरियर के भुगतान की बड़ी घोषणा की है.

हालांकि सीएम ने पेंशनर्स के एरियर को भुगतान का ऐलान किया है. साथ ही क्लास फोर कर्मियों को वेतन एरियर के बीस हजार रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा. दिसंबर 2016 से 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त क्लास थ्री पेंशनर्स को पेंशन व पारिवारिक पेंशन के एरियर का 35 फीसदी भुगतान इसी माह होगा. Class-I एवं Class-II पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान भी इसी माह किया जाएगा. वेतन व पेंशन एरियर के भुगतान पर लगभग ₹281 करोड़ व्यय होंगे.

₹2170 करोड़ से अधिक वेतन व पेंशन एरियर का भुगतान: सीएम

सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व, पिछली सरकार वेतन व पेंशन एरियर के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ गई थी. प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद अब तक लगभग ₹2170 करोड़ से अधिक वेतन व पेंशन एरियर का भुगतान कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को किया जा चुका है.