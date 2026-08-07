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हमीरपुर में होगा राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, CM सुक्खू करेंगे अध्यक्षता, जानिए किस जिले में कौन करेगा ध्वजारोहण?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को हमीरपुर जिले के बड़सर में आयोजित किया जाएगा. समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा. इस संबंध में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही जिला स्तर पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है.

इन जिलों में ये मंत्री करेंगे समारोह की अध्यक्षता

जारी सूची के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बिलासपुर, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंबा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल सोलन, कृषि मंत्री चंद्र कुमार धर्मशाला (कांगड़ा) तथा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कुल्लू में आयोजित जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे. इसके अलावा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रिकांगपिओ (किन्नौर), शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ऊना, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी नाहन (सिरमौर) तथा आयुष मंत्री यादविंदर गोमा मंडी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे. वहीं, लाहौल-स्पीति जिले के केलांग में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक सुंदर सिंह ठाकुर करेंगे.