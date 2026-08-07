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हमीरपुर में होगा राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, CM सुक्खू करेंगे अध्यक्षता, जानिए किस जिले में कौन करेगा ध्वजारोहण?

जारी सूची में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम शामिल नहीं है. उनके स्थान पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

HIMACHAL INDEPENDENCE DAY 2026
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:41 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को हमीरपुर जिले के बड़सर में आयोजित किया जाएगा. समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा. इस संबंध में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही जिला स्तर पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है.

इन जिलों में ये मंत्री करेंगे समारोह की अध्यक्षता

जारी सूची के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बिलासपुर, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंबा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल सोलन, कृषि मंत्री चंद्र कुमार धर्मशाला (कांगड़ा) तथा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कुल्लू में आयोजित जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे. इसके अलावा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रिकांगपिओ (किन्नौर), शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ऊना, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी नाहन (सिरमौर) तथा आयुष मंत्री यादविंदर गोमा मंडी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे. वहीं, लाहौल-स्पीति जिले के केलांग में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक सुंदर सिंह ठाकुर करेंगे.

HIMACHAL INDEPENDENCE DAY 2026
किस जिले में कौन करेगा समारोह की अध्यक्षता (LIST)

जारी सूची में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम शामिल नहीं है. कैबिनेट मंत्री के स्थान पर कुल्लू सदर से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की घोषणा कर चुके हैं. अब स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्हें जिला स्तर पर अध्यक्षता की जिम्मेदारी दिए जाने को भी इसी क्रम में देखा जा रहा है.

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