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राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में CM सुक्खू ने बड़सर में फहराया तिरंगा, रोजगार से स्वास्थ्य तक किए कई बड़े ऐलान

हमीरपुर के बड़सर में हुआ राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह ( FB@CMSUKHU )

हमीरपुर: हमीरपुर के बड़सर में शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली. समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक हिमाचल को विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है. राज्य स्तरीय समारोह के दौरान विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार परेड प्रस्तुत की. मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित किया. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गईं. समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बड़सर में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह होने के कारण क्षेत्र में भी खासा उत्साह देखने को मिला. 2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 तक हिमाचल को विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है. उन्होंने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि परियोजना के बनने के बाद हिमाचल को हर साल करीब 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलने की उम्मीद है. वर्तमान दरों के आधार पर इससे करीब 600 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है. मुख्यमंत्री ने JSW से 18 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जीत और वाइल्ड फ्लावर हॉल का मालिकाना हक हासिल करने का भी उल्लेख किया. राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराते CM सुक्खू (FB@CMSUKHU) 1.80 लाख परिवारों के लिए शुरू होगी नई योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 19 लाख परिवारों का सर्वे करवाया गया है. इनमें करीब 1.80 लाख परिवार ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अतिरिक्त सरकारी सहायता की जरूरत है. इन परिवारों के लिए 2 अक्टूबर से 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना शुरू की जाएगी. सरकार अगले दो वर्षों में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी. महिलाओं और Gen-Z युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. दूध खरीद और प्रोसेसिंग पर खर्च होंगे ₹150 करोड़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में दूध की प्रोसेसिंग सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की. अगले दो वर्षों में इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य इन सुविधाओं के जरिए प्रतिदिन पांच लाख लीटर दूध खरीदने की क्षमता विकसित करना है. इससे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण परिवारों को बेहतर बाजार उपलब्ध होने की उम्मीद है. परेड की सलामी लेते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (FB@CMSUKHU) प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का भी उल्लेख किया. इसके तहत कच्ची हल्दी के लिए 150 रुपये प्रति किलो, प्राकृतिक खेती के गेहूं के लिए 80 रुपये प्रति किलो और मक्की के लिए 50 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों पर भर्ती