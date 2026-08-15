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राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में CM सुक्खू ने बड़सर में फहराया तिरंगा, रोजगार से स्वास्थ्य तक किए कई बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में घोषणाओं का पिटारा खोला. उन्होंने जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए.

HIMACHAL INDEPENDENCE DAY 2026
हमीरपुर के बड़सर में हुआ राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 2:37 PM IST

7 Min Read
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हमीरपुर: हमीरपुर के बड़सर में शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली. समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक हिमाचल को विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है.

राज्य स्तरीय समारोह के दौरान विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार परेड प्रस्तुत की. मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित किया. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गईं. समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बड़सर में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह होने के कारण क्षेत्र में भी खासा उत्साह देखने को मिला.

2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 तक हिमाचल को विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है. उन्होंने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि परियोजना के बनने के बाद हिमाचल को हर साल करीब 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलने की उम्मीद है. वर्तमान दरों के आधार पर इससे करीब 600 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है. मुख्यमंत्री ने JSW से 18 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जीत और वाइल्ड फ्लावर हॉल का मालिकाना हक हासिल करने का भी उल्लेख किया.

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराते CM सुक्खू
राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराते CM सुक्खू (FB@CMSUKHU)

1.80 लाख परिवारों के लिए शुरू होगी नई योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 19 लाख परिवारों का सर्वे करवाया गया है. इनमें करीब 1.80 लाख परिवार ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अतिरिक्त सरकारी सहायता की जरूरत है. इन परिवारों के लिए 2 अक्टूबर से 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना शुरू की जाएगी. सरकार अगले दो वर्षों में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी. महिलाओं और Gen-Z युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

दूध खरीद और प्रोसेसिंग पर खर्च होंगे ₹150 करोड़

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में दूध की प्रोसेसिंग सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की. अगले दो वर्षों में इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य इन सुविधाओं के जरिए प्रतिदिन पांच लाख लीटर दूध खरीदने की क्षमता विकसित करना है. इससे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण परिवारों को बेहतर बाजार उपलब्ध होने की उम्मीद है.

परेड की सलामी लेते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
परेड की सलामी लेते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (FB@CMSUKHU)

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का भी उल्लेख किया. इसके तहत कच्ची हल्दी के लिए 150 रुपये प्रति किलो, प्राकृतिक खेती के गेहूं के लिए 80 रुपये प्रति किलो और मक्की के लिए 50 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों पर भर्ती

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की ओर से की जा रही भर्तियों और नई घोषणाओं का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 398 मेडिकल ऑफिसर के पद भरे जा चुके हैं, जबकि 346 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. 468 स्टाफ नर्स के पद भरे गए हैं और 200 अन्य पद जल्द भरे जाएंगे. Assistant Staff Nurse के 748 पद भरे जा चुके हैं, जबकि 530 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. पैरा मेडिकल स्टाफ के 326 पद भरे गए हैं और 407 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 330 पीजी सीटें बढ़ाई गई हैं. पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा सरकार 176 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और 500 रोगी मित्रों के पद भर रही है. सरकार का उद्देश्य अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है.

स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू ने किए कई बड़े ऐलान
स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू ने किए कई बड़े ऐलान (FB@CMSUKHU)

आशा कार्यकर्ताओं और NHM कर्मचारियों के लिए भी ऐलान

मुख्यमंत्री ने करीब 9 हजार आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने की घोषणा लागू करने की बात कही. NHM में सात वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन देने की घोषणा की गई. वहीं आउटसोर्स आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन को 25 हजार रुपये तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18 हजार रुपये का संशोधित वेतनमान 1 सितंबर 2026 से मिलेगा.

सरकारी स्कूलों में 3,950 कर्मियों की नियुक्ति

शिक्षा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की. प्रदेश के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति की जाएगी. इसके तहत कुल 3,950 कर्मियों को रखा जाएगा. इसके अलावा ग्राम पंचायतों में मल्टी टास्क वर्कर के 400 पद, शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के 200 पद और ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे.

पुलिस में 734 कांस्टेबलों की भर्ती

पुलिस विभाग में भी भर्ती का रास्ता खोला गया है. मुख्यमंत्री ने कांस्टेबल के 734 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की. भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट भी दी जाएगी. इससे पुलिस विभाग में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में CM सुक्खू
राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में CM सुक्खू (FB@CMSUKHU)

चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा

नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान का दूसरा चरण 7 सितंबर 2026 को ऊना से शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही 'खेलो हिमाचल चिट्टा-मुक्त अभियान' भी जल्द शुरू होगा. मुख्यमंत्री के अनुसार PIT NDPS Act के तहत 205 ड्रग माफिया को हिरासत में लिया गया है और 400 मामलों में वित्तीय जांच जारी है. नशे की काली कमाई से अर्जित 20 संपत्तियों को गिराने की जानकारी भी उन्होंने दी.

17 अगस्त को सरकारी स्कूलों में रहेगा अवकाश

राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की भागीदारी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त 2026 को प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों, पेंशनर्स, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. बड़सर का यह समारोह स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और कई नई घोषणाओं का मंच भी बना.

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