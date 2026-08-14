15 अगस्त को हिमाचल में कौन कहां फहराएगा तिरंगा? जानें किस जिले में किस मंत्री को मिली जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त को बड़सर में आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 8:12 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 8:17 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा. इस बार राज्यस्तरीय समारोह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर के बड़सर में होगा. मुख्यमंत्री यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी लेंगे. वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता के लिए मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है.
किस जिले में कौन करेगा स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता?
- बिलासपुर: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
- चंबा: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंबा में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे.
- सोलन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल सोलन में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
- कांगड़ा: कृषि मंत्री चंद्र कुमार धर्मशाला में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
- कुल्लू: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कुल्लू में तिरंगा फहराएंगे और समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
- किन्नौर: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी रिकांगपिओ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
- शिमला: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे.
- ऊना: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ऊना में समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
- सिरमौर: नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी नाहन में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
- मंडी: आयुष मंत्री यादविंदर गोमा मंडी में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे.
- लाहौल-स्पीति: केलांग में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता विधायक सुंदर सिंह ठाकुर करेंगे.
जारी की गई सूची में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम शामिल नहीं है. उनकी जगह कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को लाहौल-स्पीति में समारोह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई है.
बड़सर स्कूल में होगा राज्यस्तरीय समारोह
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त को बड़सर में आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर के परिसर में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इसके बाद वह भव्य परेड की सलामी लेंगे. राज्यस्तरीय समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की लाभार्थी महिलाओं को चेक भी वितरित किए जाएंगे. इसके अलावा परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली टुकड़ियों के प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा. समारोह के बाद मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे. इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा. बड़सर में पहली बार राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह होने के कारण क्षेत्र में भी खासा उत्साह है. समारोह को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा सहित सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं.
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