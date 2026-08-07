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हिमाचल के विश्वेश नेगी बने ईरान में भारत के नए राजदूत, किन्नौर के सपूत को मिली बड़ी जिम्मेदारी

ईरान में राजदूत नियुक्त होने से पहले विश्वेश नेगी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ओशिनिया) के रूप में कार्यरत थे.

VISHWESH NEGI
विश्वेश नेगी (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के लिए गर्व का पल है. भारतीय विदेश सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है. वर्ष 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी विश्वेश नेगी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ओशिनिया) के पद पर कार्यरत थे. किन्नौर की पूह तहसील के कानम गांव से निकलकर देश की विदेश नीति में अहम भूमिका निभाने वाले नेगी की यह नियुक्ति पूरे हिमाचल के लिए सम्मान की बात है.

कई देशों में निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारियां

विश्वेश नेगी का कूटनीतिक अनुभव दो दशक से अधिक का है. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने भारत के ईरान, इटली और ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावासों में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं. तेहरान में उन्होंने राजनीतिक मामलों से जुड़े दायित्व निभाए, जबकि रोम और लंदन में भी भारत के हितों से जुड़े कई अहम कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया. अंतरराष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ और लंबे अनुभव के कारण उन्हें अब ईरान में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी निभाई अहम भूमिका

ईरान में राजदूत नियुक्त होने से पहले विश्वेश नेगी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ओशिनिया) के रूप में कार्यरत थे. इससे पहले वर्ष 2022 से 2025 तक उन्होंने रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) के पद पर भी सेवाएं दीं. इसके अलावा विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान-अफगानिस्तान और श्रीलंका से जुड़े विभिन्न प्रभागों में भी उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं, जिससे उन्हें विदेश नीति और रणनीतिक मामलों का व्यापक अनुभव मिला.

विश्वेश नेगी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है. इसके बाद वर्ष 2008 में अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से अमेरिकी विदेश नीति में डिप्लोमा भी किया. वह फारसी (पर्शियन) भाषा के भी अच्छे जानकार हैं, जो ईरान में उनकी नई जिम्मेदारी निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

किन्नौर के युवाओं के लिए प्रेरणा

किन्नौर के कानम गांव से निकलकर भारतीय विदेश सेवा में देश का प्रतिनिधित्व करना और अब ईरान जैसे महत्वपूर्ण देश में भारत का राजदूत बनना विश्वेश नेगी की बड़ी उपलब्धि है. उनकी नियुक्ति से किन्नौर और पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी सफलता सीमांत क्षेत्रों के युवाओं के लिए प्रेरणा है और यह दिखाती है कि मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है.

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