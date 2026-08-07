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हिमाचल के विश्वेश नेगी बने ईरान में भारत के नए राजदूत, किन्नौर के सपूत को मिली बड़ी जिम्मेदारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के लिए गर्व का पल है. भारतीय विदेश सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है. वर्ष 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी विश्वेश नेगी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ओशिनिया) के पद पर कार्यरत थे. किन्नौर की पूह तहसील के कानम गांव से निकलकर देश की विदेश नीति में अहम भूमिका निभाने वाले नेगी की यह नियुक्ति पूरे हिमाचल के लिए सम्मान की बात है.

कई देशों में निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारियां

विश्वेश नेगी का कूटनीतिक अनुभव दो दशक से अधिक का है. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने भारत के ईरान, इटली और ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावासों में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं. तेहरान में उन्होंने राजनीतिक मामलों से जुड़े दायित्व निभाए, जबकि रोम और लंदन में भी भारत के हितों से जुड़े कई अहम कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया. अंतरराष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ और लंबे अनुभव के कारण उन्हें अब ईरान में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में भी निभाई अहम भूमिका

ईरान में राजदूत नियुक्त होने से पहले विश्वेश नेगी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ओशिनिया) के रूप में कार्यरत थे. इससे पहले वर्ष 2022 से 2025 तक उन्होंने रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) के पद पर भी सेवाएं दीं. इसके अलावा विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान-अफगानिस्तान और श्रीलंका से जुड़े विभिन्न प्रभागों में भी उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं, जिससे उन्हें विदेश नीति और रणनीतिक मामलों का व्यापक अनुभव मिला.