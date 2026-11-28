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हिमाचल के इस IAS अफसर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीधे उपराष्ट्रपति सचिवालय में हुई तैनाती, आदेश जारी

IAS राघव शर्मा ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में शामिल उपराष्ट्रपति के सचिवालय में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. केंद्र सरकार ने इस नियुक्ति पर मुहर लगाते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए हैं. IAS अधिकारी को उपराष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है. उनकी ये तैनाती उप सचिव स्तर पर होगी.

हिमाचल प्रदेश कैडर के वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी राघव शर्मा को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का निजी सचिव नियुक्त किया गया है. भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 27 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं. इन आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राघव शर्मा की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. बता दें कि वर्तमान में अभी राघव शर्मा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में निदेशक के पद पर सेवाएं रहे है.