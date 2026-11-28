हिमाचल के इस IAS अफसर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीधे उपराष्ट्रपति सचिवालय में हुई तैनाती, आदेश जारी
IAS राघव शर्मा उपराष्ट्रपति के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त. अभी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में निदेशक पद पर है कार्यरत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 9:39 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में शामिल उपराष्ट्रपति के सचिवालय में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. केंद्र सरकार ने इस नियुक्ति पर मुहर लगाते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए हैं. IAS अधिकारी को उपराष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है. उनकी ये तैनाती उप सचिव स्तर पर होगी.
हिमाचल प्रदेश कैडर के वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी राघव शर्मा को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का निजी सचिव नियुक्त किया गया है. भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 27 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं. इन आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राघव शर्मा की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. बता दें कि वर्तमान में अभी राघव शर्मा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में निदेशक के पद पर सेवाएं रहे है.
पांच साल के लिए मिली जिम्मेदारी, उप सचिव स्तर पर होगी तैनाती
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राघव शर्मा की नियुक्ति उपराष्ट्रपति सचिवालय में उप सचिव स्तर पर पांच साल की अवधि के लिए की गई है. उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी. हालांकि, यह नियुक्ति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह-समाप्ति आधार पर भी रहेगी.
यानी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति, निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद करने या केंद्र सरकार के आगामी आदेशों में से जो भी स्थिति पहले आएगी, उसी के अनुसार उनकी तैनाती समाप्त हो जाएगी. इसको लेकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी पत्र में हिमाचल के मुख्य सचिव को इस नियुक्ति की आधिकारिक जानकारी दी गई है.
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