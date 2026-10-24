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हिमाचल में IAS अधिकारियों की ट्रांसफर, ये होंगे HRTC के नए प्रबंध निदेशक

हिमाचल में IAS अधिकारियों की ट्रांसफर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश सरकार ने चार IAS अधिकारियों की तैनाती और अतिरिक्त कार्यभार में बदलाव किया है. इसको लेकर शनिवार को अधिसूचना जारी की गई है. इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के प्रबंध निदेशक के पद पर हुआ है. बिलासपुर के डीसी राहुल कुमार अब HRTC के नए प्रबंध निदेशक होंगे. वह इस पद पर शिवम प्रताप सिंह की जगह नई जिम्मेदारी संभालेंगे, जिन्हें इस पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था.

वहीं इस अधिसूचना के तहत डॉ. यूनुस को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वह पहले से ही प्रदेश सरकार में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं. अब वह सामान्य प्रशासन विभाग, एसडब्ल्यूडी और संसदीय कार्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त जिम्मा भी संभालेंगे. आशीष सिंहमार को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है.

हिमाचल में IAS अधिकारियों की ट्रांसफर (Notification) लाहौल-स्पीति और बिलासपुर जिलों के डीसी की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी को लाहौल-स्पीति का नया डीसी लगाया गया है, जबकि लाहौल-स्पीति के डीसी किरण भड़ाना को बिलासपुर जिले की कमान सौंपी गई है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. राहुल कुमार संभालेंगे HRTC की कमान बिलासपुर के डीसी राहुल कुमार को हिमाचल पथ परिवहन निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. 2016 बैच के IAS अधिकारी राहुल कुमार अब शिमला स्थित निगम मुख्यालय से HRTC के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे. इससे पहले वह बिलासपुर जिले के डीसी के पद पर तैनात थे. अधिसूचना के अनुसार, उन्हें शिवम प्रताप सिंह के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गई है. शिवम प्रताप सिंह 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं और HRTC के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे. डॉ. यूनुस को सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त जिम्मा