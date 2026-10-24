हिमाचल में IAS अधिकारियों की ट्रांसफर, ये होंगे HRTC के नए प्रबंध निदेशक
हिमाचल प्रदेश में कई IAS अधिकारियों को ट्रांसफर सहित अतिरिक्त कार्यभार में बदलाव किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:07 PM IST
शिमला: हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश सरकार ने चार IAS अधिकारियों की तैनाती और अतिरिक्त कार्यभार में बदलाव किया है. इसको लेकर शनिवार को अधिसूचना जारी की गई है. इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के प्रबंध निदेशक के पद पर हुआ है. बिलासपुर के डीसी राहुल कुमार अब HRTC के नए प्रबंध निदेशक होंगे. वह इस पद पर शिवम प्रताप सिंह की जगह नई जिम्मेदारी संभालेंगे, जिन्हें इस पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था.
वहीं इस अधिसूचना के तहत डॉ. यूनुस को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वह पहले से ही प्रदेश सरकार में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं. अब वह सामान्य प्रशासन विभाग, एसडब्ल्यूडी और संसदीय कार्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त जिम्मा भी संभालेंगे. आशीष सिंहमार को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है.
लाहौल-स्पीति और बिलासपुर जिलों के डीसी की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी को लाहौल-स्पीति का नया डीसी लगाया गया है, जबकि लाहौल-स्पीति के डीसी किरण भड़ाना को बिलासपुर जिले की कमान सौंपी गई है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
राहुल कुमार संभालेंगे HRTC की कमान
बिलासपुर के डीसी राहुल कुमार को हिमाचल पथ परिवहन निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. 2016 बैच के IAS अधिकारी राहुल कुमार अब शिमला स्थित निगम मुख्यालय से HRTC के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे. इससे पहले वह बिलासपुर जिले के डीसी के पद पर तैनात थे. अधिसूचना के अनुसार, उन्हें शिवम प्रताप सिंह के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गई है. शिवम प्रताप सिंह 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं और HRTC के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे.
डॉ. यूनुस को सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त जिम्मा
2010 बैच के IAS अधिकारी डॉ. यूनुस वर्तमान में प्रदेश सरकार के राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सचिव हैं. सरकार ने उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), एसडब्ल्यूडी और संसदीय कार्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. इसके साथ ही 2007 बैच के IAS अधिकारी आशीष सिंहमार को इन विभागों के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है.
निवेदिता नेगी होंगी लाहौल-स्पीति की नई डीसी
2017 बैच की IAS अधिकारी निवेदिता नेगी, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव हैं, अब लाहौल-स्पीति जिले की डीसी होंगी. उनकी तैनाती जिला मुख्यालय केलांग में की गई है. वह जिले में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगी.
किरण भड़ाना को बिलासपुर जिले की जिम्मेदारी
2017 बैच की IAS अधिकारी किरण भड़ाना को लाहौल-स्पीति के डीसी पद से ट्रांसफर कर बिलासपुर का नया डीसी नियुक्त किया गया है. वह अब बिलासपुर जिले में प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी.
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