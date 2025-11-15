ETV Bharat / state

सुख की सरकार ने नाराज हुई आईएएस एसोसिएशन, नॉन कैडर अफसरों को तैनाती देने पर चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी

शिमला: व्यवस्था परिवर्तन का संदेश देने वाली कांग्रेस सरकार से आईएएस अफसरों की एसोसिएशन एक मसले को लेकर खफा है. एसोसिएशन ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी प्रकट की है. आईएएस अफसरों की जगह नॉन कैडर के अफसरों को पोस्टिंग देने के मसले पर एसोसिएशन नाराज है.

उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अकसर व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते नजर आते हैं और उन्होंने कुछ पदों पर नॉन आईएएस अफसरों की तैनाती की है. मसलन, आईपीएस अफसर श्याम भगत नेगी को अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के पद पर तैनात किया. आईपीएस अफसर को आईएएस कैडर की पोस्ट पर नियुक्ति दी गई. श्याम भगत नेगी को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में एसीएस लगाया गया है. इसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव पद पर भी नॉन कैडर के अफसर की तैनाती की गई है.

हालांकि, ये तैनाती अतिरिक्त कार्यभार के रूप में है, लेकिन इससे भी आईएएस कैडर में नाराजगी तो है ही. जहां तक अतिरिक्त कार्यभार की बात है तो राज्य सरकार ने कई पदों पर ऐसा किया है. बड़ी बात ये है कि प्रदेश की अफसरशाही की सबसे बड़ी पोस्ट यानी मुख्य सचिव के पद पर भी स्थाई नियुक्ति की जगह अतिरिक्त कार्यभार है. इसी प्रकार डीजीपी व वन विभाग के मुखिया की पोस्ट पर भी अतिरिक्त कार्यभार है. हालांकि, ये मसला आईएएस की पोस्ट पर नॉन कैडर अफसरों की नियुक्ति वाला नहीं है, लेकिन स्थाई पोस्टिंग न करने पर राजभवन तक शिकायत पहुंची है, जिसमें राज्यपाल ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

खैर, यहां बात आईएएस अफसरों के पदों पर नॉन कैडर अफसरों को लगाने की है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है. पत्र में एसोसिएशन ने नॉन कैडर के अफसरों को आईएएस कैडर की पोस्टों पर तैनाती देने को लेकर चिंता जताई है.

क्या लिखा है पत्र में

हिमाचल प्रदेश आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपने पत्र में लिखा है कि आईएएस कैडर के पदों को ऑल इंडिया सर्विसेज के अन्य अफसरों को दिए जाने को लेकर एसोसिएशन चिंता व्यक्त करती है. ऑल इंडिया सर्विसेज के अन्य वर्गों में आईपीएस, आईएफएस आदि आते हैं. पत्र रूपी ज्ञापन में एसोसिएशन ने सीएम ऑफिस व मुख्य सचिव को अपनी चिंता के पक्ष में तर्क किए हैं.

एसोसिएशन ने कहा है कि वैधानिक स्थिति ये कहती है कि आईएएस कैडर को जो पोस्ट मिलती है, उस पर अन्य कैडर के अफसर को विशेष परिस्थिति में ही नियुक्ति दी जा सकती है. ये तभी हो सकता है, जब संबंधित पद पर आईएएस कैडर का अफसर उपलब्ध न हो. ऐसे में नॉन कैडर ऑफिसर को नियुक्ति दी जा सकती है. वरना आईएएस कैडर नियम-1954 के नियम 9(1) के अनुसार इस कैडर के पद पर दूसरे कैडर के ऑफिसर को उपरोक्त परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है. फिर जब आईएएस अफसर आ जाए तो नियुक्ति को बदलना होता है. इसके अलावा नियम ये भी कहते हैं कि यदि आईएएस कैडर की पोस्ट पर नॉन कैडर को लगाया जाता है तो तीन माह से अधिक की नियुक्ति पर केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है.