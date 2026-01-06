हिमाचल में जल्द दौड़ेंगी HRTC की नई इलेक्ट्रिक बसें, इन जिलों में होगा ट्रायल

ETV Bharat / state

हिमाचल में जल्द दौड़ेंगी HRTC की नई इलेक्ट्रिक बसें ( FACEBOOK MUKESH AGNIHOTRI )

सोलन: हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बेड़े में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं. इसकी शुरुआत सोलन और शिमला मार्ग पर ट्रायल रन से होगी.

सोलन पहुंची पहली इलेक्ट्रिक बस

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि सोमवार को HRTC की पहली प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बस सोलन पहुंची है. इस बस का आगामी दो दिनों तक सोलन-शिमला मार्ग पर ट्रायल किया जाएगा, ताकि पहाड़ी सड़कों पर इसके प्रदर्शन को परखा जा सके.

शिमला की सड़कों पर होगा परीक्षण

जानकारी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक बस करीब 10 दिनों तक शिमला की सड़कों पर ट्रायल के तौर पर चलाई जाएगी. इसके बाद इसे दोबारा सोलन लाकर इसका परीक्षण अन्य परिस्थितियों में भी किया जाएगा. सफल ट्रायल के बाद बसों को प्रदेश के अन्य डिपुओं में भेजा जाएगा.