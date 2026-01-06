हिमाचल में जल्द दौड़ेंगी HRTC की नई इलेक्ट्रिक बसें, इन जिलों में होगा ट्रायल
हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 10:55 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बेड़े में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं. इसकी शुरुआत सोलन और शिमला मार्ग पर ट्रायल रन से होगी.
सोलन पहुंची पहली इलेक्ट्रिक बस
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि सोमवार को HRTC की पहली प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बस सोलन पहुंची है. इस बस का आगामी दो दिनों तक सोलन-शिमला मार्ग पर ट्रायल किया जाएगा, ताकि पहाड़ी सड़कों पर इसके प्रदर्शन को परखा जा सके.
शिमला की सड़कों पर होगा परीक्षण
जानकारी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक बस करीब 10 दिनों तक शिमला की सड़कों पर ट्रायल के तौर पर चलाई जाएगी. इसके बाद इसे दोबारा सोलन लाकर इसका परीक्षण अन्य परिस्थितियों में भी किया जाएगा. सफल ट्रायल के बाद बसों को प्रदेश के अन्य डिपुओं में भेजा जाएगा.
297 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि आने वाले समय में HRTC के बेड़े में कुल 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. इन बसों के संचालन से वायु प्रदूषण कम होगा, डीजल पर निर्भरता घटेगी और परिवहन निगम की परिचालन लागत भी कम होगी.
परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) सोलन सुरेंद्र राजपूत ने बताया, "ट्रायल के लिए एक इलेक्ट्रिक बस सोलन डिपो को मिली है. शिमला में ट्रायल पूरा होने के बाद इसे सोलन समेत अन्य डिपुओं में भी चलाकर देखा जाएगा."
पर्यावरण संरक्षण का संदेश
नई इलेक्ट्रिक बस सफेद और हरे रंग की पट्टिका के साथ तैयार की गई है, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है. यह बसें शून्य उत्सर्जन के साथ स्वच्छ और शांत परिवहन को बढ़ावा देंगी.
