हिम बस प्लस कार्ड से यात्रियों को फायदा या घाटा, पुराने कार्ड बंद होने से क्या पड़ेगा असर?
ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड को मर्ज करने से बढ़ी यात्रियों की चिंता. ऑर्डिनरी बसों में रोजाना सफर करने वालों पर पड़ेगा ज्यादा असर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 5:12 PM IST
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए लागू की गई नई कार्ड व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. परिवहन निगम ने ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड की सुविधा समाप्त कर इन तीनों को एक ही हिम बस प्लस कार्ड में मर्ज कर दिया है.
365 रुपये में बनेगा हिम बस प्लस कार्ड
नया कार्ड एक साल के लिए 365 रुपये में बनाया जाएगा और इसके जरिए यात्रियों को HRTC की ऑर्डिनरी से लेकर वॉल्वो बसों में सफर के दौरान किराए में छूट मिलेगी. हालांकि, नई व्यवस्था में छूट की दर पहले के मुकाबले कम होने के कारण नियमित यात्रियों का कहना है कि सुविधा को सरल बनाने के नाम पर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
हिम बस प्लस कार्ड धारकों को कितनी मिलेगी छूट
नई व्यवस्था के तहत हिम बस प्लस कार्ड धारकों को प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों के लिए HRTC की बसों में सफर करने पर सामान्य यात्रियों को किराए में 5 फीसदी, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 15 फीसदी की छूट मिलेगी. जबकि पहले अलग-अलग श्रेणी के कार्डों पर यात्रियों को इससे अधिक रियायत मिलती थी. यही वजह है कि नई व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उन यात्रियों में है, जो रोजाना या लगातार ऑर्डिनरी बसों में सफर करते हैं.
ऑर्डिनरी बस यात्रियों की जेब पर ज्यादा असर
एसडीए रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी विकासनगर के अध्यक्ष अरविंद बातिश का कहना है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा के कामकाज के लिए HRTC की ऑर्डिनरी बसों पर निर्भर हैं. गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों और अन्य शहरों तक आने-जाने के लिए भी आमतौर पर इन्हीं बसों का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में किराए में मिलने वाली छोटी सी छूट भी नियमित यात्रियों के लिए सालभर में महत्वपूर्ण राशि बन जाती है.
अरविंद बातिश ने कहा, "पहले सम्मान कार्ड के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश की सीमाओं के अंदर और बाहरी राज्यों में HRTC की ऑर्डिनरी बसों में किराए पर 30 फीसदी छूट मिलती थी. अब इसी श्रेणी के यात्रियों को हिम बस प्लस कार्ड पर 15 फीसदी रियायत मिलेगी. यानी वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट आधी रह गई है. इसी तरह स्मार्ट कार्ड धारकों को प्रदेश के भीतर और बाहर HRTC की ऑर्डिनरी बसों में किराए पर 10 फीसदी छूट मिलती थी. अब सामान्य यात्रियों के लिए यह रियायत 5 फीसदी कर दी गई है. इससे आम यात्रियों की जेब पर बोझ पड़ेगा. परिवहन निगम को हिमाचल की जनता की आय को देखते हुए नीतियां बनानी चाहिए".
ग्रीन कार्ड वालों की छूट भी घटी
ग्रीन कार्ड के तहत ऑर्डिनरी बसों में 50 किलोमीटर तक के सफर पर 25 फीसदी किराया छूट दी जाती थी. अब ग्रीन कार्ड भी अलग से उपलब्ध नहीं होगा और इसके स्थान पर हिम बस प्लस कार्ड लागू किया गया है.
करसोग के रमेश कुमार का कहना है, "नई व्यवस्था में सामान्य यात्रियों को 5 फीसदी छूट मिलने से पुराने प्रावधान की तुलना में रियायत काफी कम हो गई है. तीन अलग-अलग कार्डों को समाप्त कर एक कार्ड लागू करने से व्यवस्था भले ही आसान हो गई हो, लेकिन इसका लाभ तभी माना जाएगा, जब नियमित यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. कार्ड की कीमत 365 रुपये सालाना रखने के साथ ही पहले मिलने वाली छूट में कटौती करने से रोजाना ऑर्डिनरी बसों में सफर करने वाले लोगों को इसका सीधा आर्थिक नुकसान होगा. इसलिए परिवहन निगम को तीनों कार्डों को भी पहले की ही तरह जारी रखना चाहिए".
वॉल्वो की छूट का आम यात्रियों को कितना लाभ?
यात्रियों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि हिम बस प्लस कार्ड में वॉल्वो बसों को भी शामिल किया गया है. एसडीए रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी विकासनगर के अध्यक्ष अरविंद बातिश का कहना है कि वॉल्वो सेवा का इस्तेमाल मुख्य रूप से लंबी दूरी और अपेक्षाकृत अधिक किराए वाले सफर के लिए होता है, जबकि प्रदेश के ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों का बड़ा हिस्सा अपनी रोजमर्रा की यात्रा के लिए ऑर्डिनरी बसों पर निर्भर रहता है. ऐसे में नई व्यवस्था में वॉल्वो समेत सभी श्रेणी की बसों पर समान रूप से 5 फीसदी की सामान्य छूट देने के बजाय ऑर्डिनरी बसों में नियमित सफर करने वाले यात्रियों के लिए अधिक रियायत का प्रावधान किया जाना चाहिए था. विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहले उपलब्ध 30 फीसदी छूट को घटाकर 15 फीसदी की गई है। ये निर्णय सही नहीं है.
एक कार्ड से सुविधा आसान, लेकिन छूट पर उठे सवाल?
हिम बस प्लस कार्ड की व्यवस्था से यात्रियों को अलग-अलग कार्ड बनवाने और उनकी पात्रता समझने की परेशानी से राहत मिल सकती है. एक ही कार्ड के जरिए अलग-अलग श्रेणी की HRTC बसों में छूट मिलने से व्यवस्था सरल होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी ओर, पुराने कार्डों के मुकाबले नई छूट दर कम होने के कारण यात्रियों का एक वर्ग इसे सुविधा के बजाय आर्थिक नुकसान के तौर पर देख रहा है.
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला अध्यक्ष संजीव कुमार का कहना है कि HRTC को नई व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए और यह आकलन करना चाहिए कि सबसे ज्यादा संख्या में यात्रा करने वाले आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका सुझाव है कि ऑर्डिनरी बसों में नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तरह अधिक रियायत देने पर विचार किया जाए, ताकि नई व्यवस्था से कार्ड प्रणाली तो सरल हो, लेकिन यात्रियों पर आर्थिक बोझ न बढ़े.
100 रुपये में बनते थे तीन कार्ड
हिमाचल में बसों में रियायती सफर के लिए ग्रीन कार्ड स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड बनाए जाते थे. यह सभी कार्ड 100-100 रुपये शुल्क देकर 1 साल के लिए बनते थे. इसमें सम्मान कार्ड केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाया जाता था. इसी तरह से ग्रीन कार्ड में 50 किलोमीटर तक का सफर करने पर किराए में 25 प्रतिशत की छूट मिलती थी. इसी तरह से स्मार्ट कार्ड पर प्रदेश सहित बाहरी राज्यों में हिमाचल की ऑर्डिनरी बसों में सफर करने पर 10 प्रतिशत की किराए में छूट मिलती थी. वहीं, सीनियर सिटीजन के लिए बनने वाले सम्मान कार्ड में प्रदेश सहित बाहरी राज्यों में सफर करने पर किराए में 30 फीसदी तक की छूट दी जाती थी.
ग्रीन, येलो, सम्मान कार्ड मर्ज
हिमाचल पथ परिवहन निगम ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड का नया पंजीकरण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है. इसके बाद अब एचआरटीसी की बसों में रियायती यात्रा के लिए केवल हिम बस प्लस कार्ड ही जारी किया जा रहा है. हालांकि, जिन यात्रियों ने पहले से 100 रुपये शुल्क देकर ये कार्ड बनवा रखे हैं, उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसे सभी कार्डधारक अपने कार्ड की जारी होने की तारीख से एक वर्ष की वैधता पूरी होने तक पहले की तरह रियायती किराये का लाभ उठा सकते हैं. यानी पुराने कार्ड तुरंत निरस्त नहीं होंगे, उनकी वैध अवधि पूरी होने के बाद ही नई व्यवस्था पूरी तरह लागू होगी.
365 रुपए में बन रहा हिम बस प्लस
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए किराए में छूट देने को अब हिम बस प्लस कार्ड बनाए जा रहे हैं. जिसके लिए यात्रियों को एक साल का कार्ड बनाने के लिए 365 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं.
महीने में 1.50 करोड़ लोग करते हैं सफर
छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की जीवनरेखा कही जाने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसें आज भी लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे भरोसेमंद सहारा हैं. दुर्गम पहाड़ों, संकरी और घुमावदार सड़कों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक पहुंचने वाली ये बसें परिवहन का साधन होने के साथ प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की धुरी हैं.
गांवों को शहरों से जोड़ने और छात्रों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों और मरीजों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में HRTC की भूमिका सबसे अहम बनी हुई है. निगम की बसों में प्रतिदिन 5 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं. इसमें 4 लाख के करीब लोग HRTC की ऑर्डिनरी बसों में प्रदेश की सीमा के भीतर ही सफर करते हैं. इसके अतिरिक्त करीब एक लाख राज्यों के बाहर रोजाना आर्डिनरी, डीलक्स और वॉल्वों से सफर करते हैं. यानी हर महीने 1.50 करोड़ से ज्यादा लोग HRTC की सेवाओं का लाभ उठाते हैं. यात्रियों के इस भारी भरोसे के साथ निगम को प्रतिदिन करीब 2 करोड़ रुपये की आय भी प्राप्त होती है.
हिमाचल में कुल 2916 बसें
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) आज भी हजारों ऑर्डिनरी बसों के दम पर प्रदेश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सेवाएं पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती संख्या सार्वजनिक परिवहन की नई तस्वीर पेश कर रही है.
वर्तमान में एचआरटीसी के पास कुल 2916 बसों का बेड़ा है. इनमें 2667 ऑर्डिनरी बसें सबसे बड़ी संख्या में हैं, जबकि लंबी दूरी और प्रीमियम यात्रा के लिए 89 वॉल्वो और 50 हिमधारा बसें संचालित की जा रही हैं. इसके अलावा निगम के बेड़े में पहले से 110 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जो प्रदेश के विभिन्न रूटों पर सेवाएं दे रही हैं. हालांकि, सरकार द्वारा खरीदी जा रही 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अभी इस कुल बेड़े में शामिल नहीं है.
हिम बस प्लस कार्ड बनाने के कई सुविधाएं
HRTC प्रबंध निदेशक शिवम प्रताप सिंह का कहना है, "हिम बस प्लस कार्ड बनाने पर सभी तरह की बसों में यात्रियों को छूट की सुविधा दी जा रही है. इसके अतिरिक्त HRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को किराए में छूट मिलने के साथ हिम बस प्लस बनाने पर कैशबैक की सुविधा भी मिलेगी. जिसके लिए परिवहन निगम प्रबंधन ने स्लैब तय किया है. इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो, पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी. ऐसे में एक कार्ड को बनाने पर लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी".
परिवहन निगम प्रबंधन के तहत कैशबैक के लिए तय स्लैब
इसके तहत एक महीने में 1000 से 1500 रुपए की यात्रा करने पर 100 रुपए कैशबैक की सुविधा मिलेगी. इसी तरह 1501 से 2000 रुपए की यात्रा करने पर 200 रुपए, 2001 से 3000 रुपए तक की यात्रा करने पर 300 रुपए, 3001 से 4000 रुपए की यात्रा करने पर 400 रुपए, 4001 से 5000 की यात्रा करने पर 750 रुपए, 5001 से 7500 की यात्रा करने पर 1000 रुपए, 7501 से 10,000 की यात्रा करने पर 1500 रुपए और महीने में 10,000 रुपए से अधिक यात्रा करने पर 2000 रुपए की कैशबैक की सुविधा का लाभ मिलेगा.
घर बैठे मोबाइल से बनेगा हिम बस प्लस कार्ड
हिम बस प्लस के जरिए यात्रियों को केवल किराए में आकर्षक छूट ही नहीं मिलेगी, बल्कि हर यात्रा पर कैशबैक जैसी अतिरिक्त सुविधा का लाभ भी मिलेगा. यानी जितना अधिक सफर, उतनी अधिक बचत. खास बात यह है कि यह कार्ड प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों के रूटों पर भी किराए में रियायत दिलाएगा, जिससे रोजाना या बार-बार यात्रा करने वाले लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. ऐसे में जिन लोगों के पास पहले से हिम बस कार्ड है और जो राज्य से बाहर भी यात्रा करते हैं, उनके लिए हिम बस प्लस बनवाना अब एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है.
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