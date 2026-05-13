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'जून में समय पर नहीं आया वेतन तो प्रदेशभर में होगी हड़ताल', HRTC कर्मियों की सुक्खू सरकार को चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में वेतन को लेकर चल रहा HRTC कर्मचारियों का विरोध फिलहाल शांत जरूर हुआ है, लेकिन नाराजगी अभी भी बरकरार है. बुधवार को कर्मचारियों के खातों में वेतन पहुंचने के बाद फिलहाल काम बंद हड़ताल टल गई, लेकिन अब यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जून महीने में समय पर सैलरी जारी नहीं हुई तो प्रदेशभर में हड़ताल की जाएगी. हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने कहा कि हर महीने वेतन के लिए इंतजार करना अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और सरकार को स्थायी समाधान निकालना होगा.

शिमला में हुआ विरोध प्रदर्शन

शिमला के पुराना बस अड्डा शिमला में बुधवार को ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. यूनियन का आरोप है कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है. एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को घर की किस्तें, बच्चों की फीस, राशन और रोजमर्रा के खर्च चलाने में भारी परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा, "सरकार हर महीने कर्मचारियों को सैलरी के लिए तरसा रही है, जबकि कर्मचारी हर परिस्थिति में अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं."

मंगलवार शाम तक दिया था अल्टीमेटम

यूनियन ने पहले चेतावनी दी थी कि यदि 12 मई की शाम तक कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा तो 13 मई से प्रदेशभर में बसें खड़ी कर दी जाएंगी. इसके बाद सरकार और निगम प्रबंधन ने आनन-फानन में कई डिपो के कर्मचारियों के खातों में वेतन जारी किया. हालांकि कुछ डिपो में देरी की शिकायतें भी सामने आईं, लेकिन बाद में भुगतान प्रक्रिया शुरू होने के बाद तत्काल हड़ताल टाल दी गई. इसके बावजूद यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है कि जून में अगर पहली तारीख तक वेतन नहीं मिला तो 2 जून से निगम कर्मचारी चक्का जाम करेंगे.