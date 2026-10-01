ETV Bharat / state

दिल्ली-लेह बस सेवा ने फिर भरी HRTC की झोली, केलांग डिपो ने कमाए 45 लाख रुपये

इस बस सेवा के जरिए सैलानी दिल्ली से लेह तक का सफर सिर्फ 1839 रुपये में कर सकते हैं.

दिल्ली से लेह तक 990 KM का रोमांचक सफर
दिल्ली से लेह तक 990 KM का रोमांचक सफर (INSTA@HIM-BUS-HP)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: देश के सबसे ऊंचे और लंबे बस रूटों में शामिल दिल्ली-केलांग-लेह बस सेवा एक बार फिर हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC के लिए कमाई वाला रूट साबित हुई है. इस साल 26 मई से शुरू हुई यह बस सेवा 17 सितंबर तक चली. इस दौरान अकेले केलांग-लेह-केलांग सेक्शन से HRTC के केलांग डिपो को करीब 45 लाख रुपये की आय हुई है. ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब होने और सड़क की स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस सेवा को बंद कर दिया गया है. अब मौसम अनुकूल होने पर अगले साल मई में इसे दोबारा शुरू किया जाएगा.

HRTC के केलांग डिपो के आरएम अंशित शर्मा ने बताया, "इस सीजन में केलांग-लेह-केलांग सेक्शन से करीब 45 लाख रुपये की आय हुई है. दिल्ली-केलांग-लेह रूट को मिलाकर निगम की कुल आय इससे अधिक है. इस रूट पर यात्रियों की लगातार रुचि और अच्छी कमाई के चलते यह सेवा निगम के लिए अहम साबित हो रही है."

सिर्फ 1839 रुपये में 990 किलोमीटर का सफर
सिर्फ 1839 रुपये में 990 किलोमीटर का सफर (INSTA@HIM-BUS-HP)

सिर्फ 1839 रुपये में 990 किलोमीटर का सफर

दिल्ली-लेह बस सेवा की खासियत इसका लंबा सफर और कम किराया है. इस बस सेवा के जरिए सैलानी दिल्ली से लेह तक करीब 990 किलोमीटर का सफर सिर्फ 1839 रुपये के एक तरफा किराए में कर सकते हैं. इस लंबे रूट पर यात्री करीब 30 घंटे में दिल्ली से लेह तक पहुंचते हैं. बस की समय सारणी के अनुसार, बस दोपहर 12:10 बजे ISBT कश्मीरी गेट, दिल्ली से रवाना होती है. यह बस दिल्ली से चलकर चंडीगढ़, मनाली, केलांग और सरचू होते हुए अगले दिन शाम 04:30 बजे से 06:00 बजे के बीच लेह पहुंचती है.

ऊंचे दर्रों से होकर गुजरती है बस
ऊंचे दर्रों से होकर गुजरती है बस (INSTA@HIM-BUS-HP)

ऊंचे दर्रों से होकर गुजरती है बस, सैलानी करते हैं फोटोग्राफी

दिल्ली-लेह बस रूट की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं. सफर के दौरान बस करीब 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा दर्रे, 15,547 फीट ऊंचे नाकुला दर्रे, 13,480 फीट ऊंचे तंगलंग ला और 16,616 फीट ऊंचे लाचुंगला दर्रे से होकर गुजरती है. इन ऊंचे दर्रों पर सैलानियों के लिए कुछ देर बस को रोका जाता है. इस दौरान यात्री बर्फ से ढकी चोटियों, ऊंचे पहाड़ों और आसपास के प्राकृतिक नजारों के बीच फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं. लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाके से गुजरने वाला यह सफर यात्रियों को एक अलग अनुभव देता है. पिछले साल दिल्ली-केलांग-लेह बस सेवा 14 जून को शुरू हुई थी. उस दौरान बस की रोजाना औसत कमाई करीब 1.25 लाख रुपये आंकी गई थी. लगातार अच्छी आय के चलते दिल्ली-लेह बस रूट HRTC के मुख्य कमाई वाले रूटों में शामिल हो गया है.

ऊंचे दर्रों पर सैलानियों के लिए कुछ देर रुकती है बस
ऊंचे दर्रों पर सैलानियों के लिए कुछ देर रुकती है बस (INSTA@HIM-BUS-HP)

केलांग डिपो के आरएम अंशित शर्मा ने कहा कि मौसम और सड़क की स्थिति अनुकूल रहने पर अगले साल मई में दिल्ली-केलांग-लेह बस सेवा दोबारा शुरू की जाएगी. फिलहाल ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए बस सेवा बंद कर दी गई है.

ये भी पढ़ें: आपात स्थिति में हिमाचल पुलिस सबसे आगे, ERSS-112 रिस्पांस टाइम में देशभर में फिर नंबर-1

ये भी पढ़ें: स्कूल छोड़ने के बहाने नाबालिग को गाड़ी में बैठाया, कोर्ट ने दोषी को सुनाई तीन साल की सजा

TAGGED:

HRTC
KEYLONG
HIMACHAL ROADWAYS
BUS ROUTE FARE
DELHI LEH BUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.