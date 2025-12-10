ETV Bharat / state

हिमाचल में HRTC की कितनी बसें और कितने ड्राइवर? सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब

क्या आपने कभी सोचा है कि प्रदेश में एचआरटीसी की कितनी बसे हैं और इन बसों का स्टेयरिंग संभालने वाले कुल कितने ड्राइवर हैं?

Himachal Road Transport Corporation (HRTC)
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 4:33 PM IST

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि इसकी बसें रोजाना हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाती हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि प्रदेश में एचआरटीसी के पास कुल कितनी बसें हैं और इन्हें चलाने वाले ड्राइवरों की संख्या कितनी है.

इसी सवाल को लेकर हाल ही में बीते विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकाघाट से बीजेपी विधायक दलीप ठाकुर ने मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि, एचआरटीसी के बेड़े में कुल कितनी बसें हैं और ड्राइवरों के कितने पद स्वीकृत तथा कितने पद भरे हुए हैं. साथ ही उन्होंने डिपो-वार विस्तृत ब्यौरा भी मांगा.

HRTC BUSES FLEET
एचआरटीसी की कुल बसों का ब्यौरा (Himachal Government)

चूंकि, परिवहन विभाग की जिम्मेदारी उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास है, इसलिए उन्होंने इस सवाल का लिखित उत्तर सदन में रखा. उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि, "वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास कुल 2,945 बसें संचालित हो रही हैं. इसके अलावा ड्राइवरों के 4,584 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 3,852 पद इस समय भरे हुए हैं, जबकि शेष पद रिक्त पड़े हैं."

HRTC DRIVERS STRENGTH
एचआरटीसी के कुल ड्राइवरों का ब्यौरा (Himachal Government)

हिमाचल सरकार के अनुसार, एचआरटीसी लगातार अपने बेड़े को मजबूत करने, पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलने और स्टाफ की कमी को पूरा करने पर काम कर रही है. आने वाले समय में ड्राइवरों के रिक्त पदों को भरने और नई बसों की खरीद पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

