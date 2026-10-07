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चलती HRTC बस से अचानक खुले पिछले दो टायर, यात्रियों में मची चीख पुकार! बाल-बाल बची 25 जिंदगियां

सराज: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की 'खटारा' बसों में सफर करना अब भगवान भरोसे हो गया है. मंडी जिले के सराज में बुधवार को एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एचआरटीसी बस के साथ बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ढूगल के पास छतरी से मंडी जा रही एचआरटीसी बस के पिछले दो टायर चलते-चलते अचानक खुल गए. उस समय बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे. अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, चालक ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए बस को नियंत्रित कर रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

जानकारी के अनुसार, एचआरटीसी की बस नंबर HP-65-4092 छतरी से मंडी रूट पर जा रही थी. बस में कई यात्री उपचार के लिए नैरचौक और मंडी अस्पताल जा रहे थे. कुछ यात्रियों को आगे चंडीगढ़ और दिल्ली भी जाना था, इसलिए वे सुबह ही अपने घरों से निकल गए थे. ढूगल के पास पहुंचते ही बस के पीछे के दोनों टायर खुल गए. टायर खुलने के बाद चालक ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और बस को नियंत्रित करते हुए ब्रेक लगा दिए. बस रुकने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली. यात्रियों का कहना था कि अगर चालक समय रहते बस को नियंत्रित नहीं करता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.

यात्रियों को आगे पैदल जाना पड़ा

बस खराब होने के बाद यात्रियों को अपना आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा. कई यात्री चैल चौक तक पैदल पहुंचे और वहां से अपने गंतव्य के लिए दूसरी बसों में सवार हुए. बस के सड़क पर खड़े रहने के कारण करीब दो घंटे तक यातायात भी प्रभावित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. घटना के बाद मंडी की ओर जाने वाली कुछ बसों को भी वापस लौटना पड़ा. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. अस्पताल और अन्य जरूरी काम से जा रहे लोगों को भी अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक साधन तलाशने पड़े.

पुरानी बसों की खस्ता हालत पर उठे सवाल

घटना के बाद पहाड़ी रूटों पर चलने वाली एचआरटीसी बसों की फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगे हैं. यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे और पहाड़ी रूट पर बस भेजने से पहले उसके टायर, ब्रेक और अन्य जरूरी हिस्सों की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए. उनका कहना है कि किसी बड़े हादसे के बाद व्यवस्था सुधारने के बजाय समय रहते सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है. स्थानीय लोगों के अनुसार सराज क्षेत्र में पहले भी एचआरटीसी की पुरानी बसों के खराब होकर सड़क पर खड़े होने के मामले सामने आते रहे हैं. पिछले दिनों अकल-जंजैहली-मंडी रूट पर बगस्याड़ और थुनाग क्षेत्र में चार बसों के खड़े होने की बात भी सामने आई थी.