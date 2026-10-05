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हिमाचल में स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती का परिणाम घोषित, 105 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर्स के 108 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-25022 के तहत हुई इस भर्ती प्रक्रिया में 105 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन हुआ है. वहीं, तीन पदों पर फिलहाल नियुक्ति नहीं हो पाई है. इनमें एक पद के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं मिला, जबकि दो पद कोर्ट केस के कारण खाली रखे गए हैं.