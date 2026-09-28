राजनीतिक शास्त्र शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 94 उम्मीदवार चयनित
अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित परिणाम की पूरी जानकारी देख सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 4:37 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में राजनीतिक शास्त्र शिक्षकों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26028 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर 95 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने 94 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया है. वहीं, एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी का एक पद पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण खाली रह गया.
3650 उम्मीदवारों ने किया था आवेदन
राजनीतिक शास्त्र शिक्षक के 95 पदों को भरने के लिए आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. इन पदों के लिए प्रदेशभर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद दस्तावेजों की जांच की गई और इसी आधार पर अंतिम चयन किया गया. एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन के अनुसार, इन पदों के लिए कुल 3650 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 3002 अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा के परिणाम के आधार पर 239 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था.
परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 17 और 19 सितंबर को की गई. इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों के जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया. दस्तावेज जांच पूरी होने के बाद आयोग ने 94 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया है. भर्ती के लिए निर्धारित 95 पदों में से एक पद खाली रह गया है. यह पद एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी के तहत निर्धारित था. इस श्रेणी में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोग इस पद पर चयन नहीं कर सका.
आयोग की वेबसाइट पर जारी हुआ परिणाम
एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती का अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित परिणाम की पूरी जानकारी देख सकते हैं. अंतिम परिणाम जारी होने के साथ ही 94 चयनित अभ्यर्थियों की शिक्षक के रूप में नियुक्ति की दिशा में अगली प्रक्रिया शुरू होगी. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे भर्ती से जुड़े आगामी निर्देशों और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें.
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