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राजनीतिक शास्त्र शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 94 उम्मीदवार चयनित

हिमाचल में राजनीतिक शास्त्र शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में राजनीतिक शास्त्र शिक्षकों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26028 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर 95 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने 94 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया है. वहीं, एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी का एक पद पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण खाली रह गया.