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जीव विज्ञान शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, इतने उम्मीदवारों का हुआ चयन

एचपीआरसीए ने अंतिम परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं.

TEACHER RECRUITMENT HIMACHAL
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने शिक्षा विभाग में जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. पोस्ट कोड-26017 के तहत 78 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने 77 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया है. एक पद पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण खाली रह गया है.

3538 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि जीव विज्ञान शिक्षक के 78 पदों के लिए कुल 3538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 2878 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर 192 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 7 और 10 अगस्त को की गई. दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने 77 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया है. आयोग ने सभी दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद अंतिम परिणाम तैयार किया है. आयोग के अनुसार निर्धारित श्रेणी में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक पद खाली रह गया। इस तरह कुल 78 स्वीकृत पदों में से 77 पदों पर अंतिम चयन हुआ है.

आधिकारिक वेबसाइट पर देखें पूरा रिजल्ट

एचपीआरसीए ने अंतिम परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों समेत भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं. आयोग ने अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी है.

जीव विज्ञान शिक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद लंबे समय से चयन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 77 उम्मीदवारों का चयन अंतिम रूप से तय हो गया है.

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