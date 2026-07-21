अब घर बैठे सेब बेच पाएंगे हिमाचल के बागवान, सीधे खाते में मिलेगा भुगतान
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण एमआईएस के तहत सेब की खरीद नहीं होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 4:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब बागवानों को डिजिटल सुविधा प्रदान करते हुए नए ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल की शुरूआत की है. इस नई व्यवस्था के तहत बागवान अब बागवान घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकेंगे. बागवान एमआईएस योजना के तहत सेब भी बेच सकेंगे और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए प्राप्त होगा.
इस APP के जरिए करना होगा वेरिफिकेशन
उद्यान विकास अधिकारी रामपुर मंडल डॉ. प्रवीण मेहता ने बताया कि पंजीकरण के लिए बागवानों को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम-मंडी मध्यस्थता योजना ऐप (HPMC-MIS APP) डाउनलोड कर आधार से लिंक मोबाइल नंबर के ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा. इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का विवरण और बैंक खाते की जानकारी भी भरनी होगी. जिसके बाद आपका पंजीकरण पूरा होगा.
नई व्यवस्था की खास बात यह है कि यदि कोई बागवान स्वयं एमआईएस केंद्र पर सेब बेचने नहीं जा सकता, तो वह आधार आधारित फेस वेरिफिकेशन (Face Authentication) के जरिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है. अधिकृत व्यक्ति बागवान की ओर से एमआईएस केंद्र में सेब बेच सकेगा.
बिना पंजीकरण नहीं होगी सेब की खरीद
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण एमआईएस के तहत सेब की खरीद नहीं होगी. केवल निर्धारित गुणवत्ता के C-ग्रेड सेब ही खरीदे जाएंगे और सेब केवल अधिकृत एमआईएस और एसीसी केंद्रों पर ही स्वीकार किए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और डिजिटल बनाना है, ताकि बागवानों को समय पर भुगतान मिले और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके.
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