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अब खाली बोतल भी कमाएगी पैसा, ड्रिंक पीने के बाद 600 ML की बोतल लौटाने पर मिलेंगे इतने रुपये

शिमला: खाद्य पदार्थों और पेयों के इस्तेमाल के बाद अक्सर बेकार समझकर फेंक दी जाने वाली कांच की बोतलें अब न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगी, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब भी भरेंगी. घर में इस्तेमाल के बाद अक्सर बेकार समझकर फेंक दी जाने वाली कांच की बोतलें अब आपकी जेब भी भरेंगी और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगी. हिमाचल प्रदेश में कांच के बढ़ते कचरे पर लगाम लगाने और रीसाइक्लिंग की संस्कृति को मजबूत करने के लिए एचपीएमसी ने एक नई पहल शुरू की है. निगम ने खाली कांच की बोतलों की बायबैक योजना लागू करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसमें उपभोक्ता, दुकानदार और वितरक तीनों को आर्थिक लाभ मिलेगा.

यानी अब एचपीएमसी की खाली बोतलें फेंकने के बजाय वापस लौटाने पर नकद प्रोत्साहन मिलेगा. यह पहल कचरा प्रबंधन को नई दिशा देगी. वहीं, हिमाचल को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ बनाने की मुहिम में भी अहम भूमिका निभाएगी. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 मिलीलीटर की हर खाली कांच की बोतल लौटाने पर एक रुपये और 600 मिलीलीटर की हर बोतल पर दो रुपये दिए जाएंगे. वहीं, संग्रहण और वापसी की पूरी श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी प्रति बोतल चार रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा.