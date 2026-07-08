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अब खाली बोतल भी कमाएगी पैसा, ड्रिंक पीने के बाद 600 ML की बोतल लौटाने पर मिलेंगे इतने रुपये

HPMC ने खाली कांच की बोतलों के लिए बायबैक योजना शुरू की है. अब 200ml और 600ml की बोतलें लौटाने पर नकद पैसे मिलेंगे.

HPMC ने खाली कांच की बोतलों के लिए बायबैक योजना शुरू की
HPMC ने खाली कांच की बोतलों के लिए बायबैक योजना शुरू की (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
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शिमला: खाद्य पदार्थों और पेयों के इस्तेमाल के बाद अक्सर बेकार समझकर फेंक दी जाने वाली कांच की बोतलें अब न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगी, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब भी भरेंगी. घर में इस्तेमाल के बाद अक्सर बेकार समझकर फेंक दी जाने वाली कांच की बोतलें अब आपकी जेब भी भरेंगी और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगी. हिमाचल प्रदेश में कांच के बढ़ते कचरे पर लगाम लगाने और रीसाइक्लिंग की संस्कृति को मजबूत करने के लिए एचपीएमसी ने एक नई पहल शुरू की है. निगम ने खाली कांच की बोतलों की बायबैक योजना लागू करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसमें उपभोक्ता, दुकानदार और वितरक तीनों को आर्थिक लाभ मिलेगा.

यानी अब एचपीएमसी की खाली बोतलें फेंकने के बजाय वापस लौटाने पर नकद प्रोत्साहन मिलेगा. यह पहल कचरा प्रबंधन को नई दिशा देगी. वहीं, हिमाचल को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ बनाने की मुहिम में भी अहम भूमिका निभाएगी. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 मिलीलीटर की हर खाली कांच की बोतल लौटाने पर एक रुपये और 600 मिलीलीटर की हर बोतल पर दो रुपये दिए जाएंगे. वहीं, संग्रहण और वापसी की पूरी श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी प्रति बोतल चार रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा.

एचपीएमसी ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है. खाली बोतलों को पहले अधिकृत रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एचपीएमसी कार्यालयों के माध्यम से एकत्र किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें छंटाई और रीसाइक्लिंग के लिए जरोल स्थित फल प्रसंस्करण संयंत्र भेजा जाएगा. निगम का मानना है कि ये योजना कांच के कचरे को कम करने, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी. निगम का अटूट विश्वास है कि यह योजना न केवल कांच के कचरे को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में जन-भागीदारी को भी बड़े स्तर पर सुनिश्चित करेगी.

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