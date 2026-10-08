एचपीएमसी का बदलेगा कारोबार, पराला में 8.19 करोड़ से लगेगा एप्पल स्नैप्स प्लांट, इन राज्यों में भी खुलेंगे आउटलेट्स
एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 222वीं बैठक मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:30 PM IST
शिमला: हिमाचल के बागवानों की उपज को बेहतर बाजार दिलाने और सेब समेत अन्य बागवानी उत्पादों से कमाई बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) अब अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है. निगम के सामने अब केवल फलों की खरीद और विपणन तक सीमित रहने के बजाय प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, डिजिटल सेवाओं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बनाने की चुनौती है. इसी दिशा में एचपीएमसी ने कई अहम कदम उठाए हैं. पराला स्थित खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में 8.19 करोड़ रुपये की लागत से एप्पल स्नैप्स प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जबकि करीब 1.69 करोड़ रुपये से खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण, उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत किया जाएगा. इसके साथ ही हिमाचल से बाहर कियोस्क खोलने की नीति, निष्क्रिय परिसंपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल और उत्पादों के निर्यात विस्तार की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं. इन फैसलों का बड़ा उद्देश्य एचपीएमसी के कारोबार को नई गति देना और प्रदेश के किसानों-बागवानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के अवसर बढ़ाना है.
गुरुवार को एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 222वीं बैठक बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में निगम की परिचालन व्यवस्था, वाणिज्यिक गतिविधियों और विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. निदेशक मंडल ने निगम को आधुनिक, दक्ष और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने के साथ बागवानों के हितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की.
8.19 करोड़ से पराला में लगेगा एप्पल स्नैप्स प्लांट
बैठक का प्रमुख निर्णय एचपीएमसी के पराला स्थित खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में एप्पल स्नैप्स प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देना रहा. इस परियोजना पर अनुमानित 8.19 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसका उद्देश्य प्रदेश में उत्पादित सेब का बेहतर उपयोग करना और उसके प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्यवर्धन के अतिरिक्त अवसर तैयार करना है. परियोजना से सेब आधारित उत्पादों के व्यावसायिक उपयोग और बागवानी क्षेत्र से जुड़े बाजार तंत्र को मजबूती देने की दिशा में काम किया जाएगा.
1.69 करोड़ से सुधरेंगे संयंत्र, बढ़ेगी ब्रांडिंग
एचपीएमसी के खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए भी निदेशक मंडल ने विशेष जोर दिया। इस परियोजना पर लगभग 1.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी. इसके तहत प्रसंस्करण क्षमता और दक्षता में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उपलब्ध आधारभूत ढांचे का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जाएगा. इसके साथ ही निगम के उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रचार-प्रसार और विपणन को मजबूत किया जाएगा. उद्देश्य घरेलू बाजार में एचपीएमसी की पहुंच बढ़ाने के साथ नए बाजारों में भी उत्पादों के लिए संभावनाएं विकसित करना है.
हिमाचल से बाहर भी बिकेंगे एचपीएमसी के उत्पाद
निगम के उत्पादों को प्रदेश की सीमाओं से बाहर व्यापक उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचाने के लिए निदेशक मंडल ने हिमाचल प्रदेश से बाहर कियोस्क स्थापित करने संबंधी नई नीति को मंजूरी दी. इसके माध्यम से उत्पादों की बिक्री के लिए अतिरिक्त विपणन चैनल विकसित किए जाएंगे. उपयुक्त स्थानों पर कियोस्क स्थापित कर एचपीएमसी ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे.
बागवानों का डिजिटल रिकॉर्ड, प्रक्रियाओं में आएगी पारदर्शिता
बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत किए जा रहे सुधारों और निगम की कार्यप्रणाली के आधुनिकीकरण की भी समीक्षा की गई। बागवानों से संबंधित रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया गया. बैठक में एमआईएस के तहत समर्थन मूल्य में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के लिए प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया गया. इस वृद्धि से फल उत्पादकों और बागवानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी.
एचपीएमआईएम वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बागवानों का व्यक्तिगत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और उसे व्यवस्थित रखने की व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण कदम बताया गया. इससे संबंधित मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी. डिजिटल व्यवस्था भविष्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुगम बनाने के साथ मैनुअल रिकॉर्ड पर निर्भरता कम करने में भी सहायक होगी. निगम का जोर इस बात पर है कि डिजिटल सुविधाओं का लाभ किसानों और बागवानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिले. रिकॉर्ड की ट्रेसबिलिटी, जवाबदेही और सेवाओं की सुलभता बढ़ाना भी इस पहल का अहम हिस्सा है.
मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में परिसंपत्तियों के इस्तेमाल की तैयारी
एचपीएमसी की निष्क्रिय और कम उपयोग में लाई जा रही परिसंपत्तियों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. निदेशक मंडल ने इन परिसंपत्तियों और सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की. इसके तहत मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से परिसंपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जाएंगी. इस पहल का उद्देश्य निगम के लिए आय के नए स्रोत तैयार करना, उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता बढ़ाना और निष्क्रिय आधारभूत ढांचे के रखरखाव पर होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है. इसके साथ ही, ऐसी व्यवस्थाओं में एचपीएमसी के व्यावसायिक और संस्थागत हितों को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया.
देश से विदेश तक बाजार तलाशेगा निगम
एचपीएमसी के उत्पादों के निर्यात विस्तार को लेकर भी निदेशक मंडल ने आवश्यक उपायों पर चर्चा की. इसके तहत उपयुक्त बाजारों की पहचान, उत्पादों की प्रभावी ब्रांड पोजिशनिंग, विपणन रणनीति को मजबूत करने और नए व्यापारिक संपर्क विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा. उद्योग मंचों, बिजनेस मीट और अन्य संबंधित आयोजनों में निगम की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से संभावित व्यापारिक साझेदारियों और नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश की जाएगी. इससे एचपीएमसी के उत्पादों को देश के व्यापक बाजारों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी.
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी की सभी पहलों का अंतिम उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में मूल्यवर्धन बढ़ाना, बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और व्यावसायिक अवसरों का विस्तार करना होना चाहिए, ताकि इनका प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ प्रदेश के किसानों और बागवानों तक पहुंचे.
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