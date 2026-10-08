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एचपीएमसी का बदलेगा कारोबार, पराला में 8.19 करोड़ से लगेगा एप्पल स्नैप्स प्लांट, इन राज्यों में भी खुलेंगे आउटलेट्स

एचपीएमसी का बदलेगा कारोबार ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल के बागवानों की उपज को बेहतर बाजार दिलाने और सेब समेत अन्य बागवानी उत्पादों से कमाई बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) अब अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है. निगम के सामने अब केवल फलों की खरीद और विपणन तक सीमित रहने के बजाय प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, डिजिटल सेवाओं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बनाने की चुनौती है. इसी दिशा में एचपीएमसी ने कई अहम कदम उठाए हैं. पराला स्थित खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में 8.19 करोड़ रुपये की लागत से एप्पल स्नैप्स प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जबकि करीब 1.69 करोड़ रुपये से खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण, उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत किया जाएगा. इसके साथ ही हिमाचल से बाहर कियोस्क खोलने की नीति, निष्क्रिय परिसंपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल और उत्पादों के निर्यात विस्तार की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं. इन फैसलों का बड़ा उद्देश्य एचपीएमसी के कारोबार को नई गति देना और प्रदेश के किसानों-बागवानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के अवसर बढ़ाना है.

गुरुवार को एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 222वीं बैठक बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में निगम की परिचालन व्यवस्था, वाणिज्यिक गतिविधियों और विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. निदेशक मंडल ने निगम को आधुनिक, दक्ष और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने के साथ बागवानों के हितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की.