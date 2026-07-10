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हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ओशिन शर्मा समेत कई SDM बदले, एक साथ 22 HPAS अधिकारियों का तबादला

हिमाचल HPAS अधिकारियों का तबादला ( ETV BHARAT )