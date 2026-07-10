हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ओशिन शर्मा समेत कई SDM बदले, एक साथ 22 HPAS अधिकारियों का तबादला
शिमला अर्बन की एसडीएम ओशिन का तबादला कर उनकी जगह पर सन्नी शर्मा को एसडीएम शिमला (अर्बन) लगाया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 6:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) के 22 अधिकारियों के तबादला एवं नई तैनाती आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस फेरबदल में नगर निगम शिमला, हिमाचल विश्वविद्यालय, मेडिकल एजुकेशन, परिवहन, पर्यटन, युवा सेवाएं एवं खेल, जिला प्रशासन और विभिन्न उपमंडलों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं. इसमें करसोग, शिमला, सोलन, कुपवी, बिलासपुर और ऊदयपुर जैसे उपमंडलों में नए एसडीएम मिले हैं.
प्रदेश सरकार के आदेशों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव सचिन कंवल को अब नगर निगम शिमला का आयुक्त बनाया गया है. वहीं नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र कुमार को हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. हिमाचल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान सागर नेगी को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) शिमला की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एडीएम (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा अब हिमाचल विश्वविद्यालय की नई रजिस्ट्रार होंगी.
फेरबदल के तहत डॉ. लाईक राम वर्मा को हिमफेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. एकता काप्टा को सिरमौर में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (विकास) एवं डीआरडीए परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है. योगेश चौहान को मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है, जबकि वे राज्य खाद्य आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे.
सन्नी शर्मा होंगे शिमला अर्बन के नए SDM
प्रदेश सरकार ने कई सब डिविजनों में नए एसडीएम भी नियुक्त किए हैं. शिमला अर्बन की एसडीएम ओशिन का तबादला कर उनकी जगह पर सन्नी शर्मा को एसडीएम शिमला (अर्बन) लगाया गया है. विश्व मोहन देव चौहान को एसडीएम कुपवी, राज कुमार-2 को एसडीएम बिलासपुर, नीरजा शर्मा को एसडीएम सोलन और पदमा छोडोन को एसडीएम उदयपुर (लाहौल-स्पीति) नियुक्त किया गया है. वहीं एसडीएम करसोग गौरव महाजन का तबादला हुआ है. हालांकि उन्हें कार्मिक विभाग (पूल) में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. उनकी जगह एचपीएएस अधिकारी अलीशा चौहान को करसोग का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है.
इसके अलावा विकास शुक्ला को नगर निगम हमीरपुर का अतिरिक्त आयुक्त बनाया गया है. डॉ. पूनम को डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में अतिरिक्त निदेशक, मुनीश कुमार शर्मा को मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग में संयुक्त निदेशक, कपिल तोमर को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में संयुक्त निदेशक और मोहन लाल को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) शिमला नियुक्त किया गया है. वहीं ओशिन को आयुष विभाग में संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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