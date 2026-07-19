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हिमाचल में रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 HPAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदले अहम चेहरे

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारियों के तबादला एवं नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए. कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, परिवहन, उद्योग, खेल, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं. कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं.

किसे कहां मिली नियुक्ति?

भूपेंद्र कुमार को हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HPSIDC) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया. डॉ. (मेजर रिटायर्ड) विशाल शर्मा को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव पद से डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया. संजीव कुमार को डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया. डॉ. मदन कुमार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी से नगर निगम मंडी का आयुक्त नियुक्त किया गया. शिल्पी बेक्टा अतिरिक्त सचिव (लोक निर्माण) के साथ राज्य चुनाव आयोग की सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगी. डॉ. अमित गुलेरिया को अतिरिक्त सचिव (जल शक्ति विभाग) नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही डॉ. विकास सूद को तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है. राम प्रसाद को संयुक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर नियुक्त किया गया, है.