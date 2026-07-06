हिमाचल में 16 HPAS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों और अहम विभागों में बड़ा फेरबदल
हिमाचल में फिर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. सरकार ने कई HPAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 5:58 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक सेवा (HPAS) के अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 16 HPAS अधिकारियों की ट्रांसफर की गई है. इस प्रशासनिक फेरबदल में जिला प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, नगर निकाय, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल, बागवानी, सहकारिता और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं. कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी गई है.
किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?
अधिसूचना के अनुसार, अश्वनी कुमार को एडीसी (विकास)-कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीआरडीए कुल्लू को अब आईटीडीपी केलांग लगाया गया है. एकता काप्टा को अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान नियुक्त किया गया. संजीव कुमार को सहायक सेटलमेंट अधिकारी अर्की भेजा गया. शिल्पी बेक्टा को अतिरिक्त सचिव (PWD) बनाया गया है, इसके साथ ही उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया. सुरजीत सिंह को एडीसी (विकास) कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीआरडीए कुल्लू नियुक्त किया गया. हितेश सहायक सेटलमेंट अधिकारी शिमला के पद नई नियुक्ति दी गई है.
प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थ आचार्य को एचआरटीसी का कार्यकारी निदेशक लगाया है. वहीं सन्नी शर्मा को एसडीएम कुपवी नियुक्त किया गया. इसके अतिरिक्त नरेश कुमार वर्मा को एसएलबीएस मेडिकल कॉलेज मंडी भेजा गया। चेत सिंह को राज्य परिवहन प्राधिकरण-सह-अतिरिक्त आयुक्त परिवहन का दायित्व सौंपा गया. गौरव चौधरी को अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियां कांगड़ा नियुक्त किया गया. विश्रुत भारती और रमन कुमार शर्मा के बीच फतेहपुर और कफोटा एसडीएम पदों की अदला-बदली की गई. अभिषेक बरवाल को एसडीएम घुमारवीं भेजा गया. पूजा अधिकारी को एसडीएम नगरोटा बगवां नियुक्त किया गया. वहीं अमन कुमार को महाप्रबंधक, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (HPMC) बनाया गया.
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