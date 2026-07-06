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हिमाचल में 16 HPAS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों और अहम विभागों में बड़ा फेरबदल

शिमला: हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक सेवा (HPAS) के अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 16 HPAS अधिकारियों की ट्रांसफर की गई है. इस प्रशासनिक फेरबदल में जिला प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, नगर निकाय, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल, बागवानी, सहकारिता और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं. कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी गई है.

किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?

अधिसूचना के अनुसार, अश्वनी कुमार को एडीसी (विकास)-कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीआरडीए कुल्लू को अब आईटीडीपी केलांग लगाया गया है. एकता काप्टा को अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान नियुक्त किया गया. संजीव कुमार को सहायक सेटलमेंट अधिकारी अर्की भेजा गया. शिल्पी बेक्टा को अतिरिक्त सचिव (PWD) बनाया गया है, इसके साथ ही उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया. सुरजीत सिंह को एडीसी (विकास) कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीआरडीए कुल्लू नियुक्त किया गया. हितेश सहायक सेटलमेंट अधिकारी शिमला के पद नई नियुक्ति दी गई है.