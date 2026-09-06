सरकार की इस योजना से लाखों कमा रहे किसान-बागवान, अनार की बंपर फसल से खिले चेहरे
इस परियोजना के जरिए सरकार का मुख्य फोकस किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 6:47 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बागवानी अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर कमाई का मजबूत जरिया बनती जा रही है. बिलासपुर जिले के झंडूता ब्लॉक के बरठीं स्थित टिहरी क्लस्टर इसका उदाहरण बनकर सामने आया है. यहां एचपी शिवा परियोजना के तहत करीब 100 बीघा जमीन पर तैयार किए गए अनार के बगीचों में इस समय फसल लहलहा रही है. पिछले साल खराब मौसम के बावजूद किसानों ने अनार बेचकर लाखों रुपये की कमाई की थी. अब इस साल करीब 70 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
टिहरी में वर्ष 2021 में फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन यानी एफएलडी के तौर पर करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में अनार के पौधे लगाए गए थे. इसके बाद वर्ष 2022 में इस क्षेत्र को बढ़ाकर करीब 9 हेक्टेयर यानी लगभग 100 बीघा किया गया. इस दौरान 45 किसानों को जोड़कर इसे अनार क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया. क्लस्टर में भगवा किस्म के करीब 8,555 अनार के पौधे लगाए गए हैं.
लाभार्थी किसान प्रेम लाल नड्डा ने बताया, "वर्ष 2021 में बागवानी विभाग के माध्यम से अनार के पौधे लगाए गए थे. इसके बाद किसानों को क्लस्टर से जोड़ा गया. पिछले साल भारी बरसात के कारण बागवानों को नुकसान उठाना पड़ा, इसके बावजूद करीब 32 मीट्रिक टन अनार का उत्पादन हुआ. किसानों ने इसे रिलायंस, स्थानीय मंडी और सीधे लोगों को बेचकर करीब 32 लाख रुपये की बिक्री की. इससे लाभार्थी किसानों को लगभग 15 से 16 लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई."
प्रेम लाल नड्डा के अनुसार, एचपी शिवा परियोजना के तहत क्लस्टर में कई विकास कार्य करवाए गए हैं. इनमें भूमि विकास, बेड और पिट तैयार करना, सोलर बाड़बंदी, ड्रिप सिंचाई और उठाऊ सिंचाई परियोजना के जरिए पानी की व्यवस्था शामिल है. इससे किसानों को बागवानी करने में काफी मदद मिली है.
युवाओं को बागवानी से जोड़ने पर जोर
लाभार्थी किसान राजेंद्र पाल ने बताया कि उनके बगीचे में करीब 2 हजार अनार के पौधे लगे हैं. पिछले साल अच्छी फसल मिली थी और इस बार भी फसल बेहतर नजर आ रही है. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से किसानों को हरसंभव मदद दी जा रही है. पानी की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा करीब 3 से 4 करोड़ रुपये खर्च कर ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके जरिए पौधों तक खाद और स्प्रे भी पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज नौजवान रोजगार की तलाश में अपने घरों से दूर जा रहे हैं. ऐसे में यदि युवा बागवानी से जुड़ें, तो वे अपनी जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ-साथ घर के पास ही रोजगार और अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर खेती और बागवानी को आजीविका व रोजगार का एक बेहतरीन माध्यम बनाया जा सकता है.
357 हेक्टेयर में विकसित हो रहे बाग
बागवानी विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक डॉ. जगदीश चंद वर्मा ने बताया, "एचपी शिवा परियोजना के पहले चरण के तहत बिलासपुर में 357 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीट ऑरेंज, अमरूद, लीची और जापानी फल के क्लस्टर स्थापित किए जा चुके हैं. टिहरी क्लस्टर जिले का एकमात्र अनार क्लस्टर है, जहां पिछले साल करीब 32 मीट्रिक टन अनार बाजार में बेचा गया था, जबकि इस वर्ष लगभग 70 मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद है. बागवानों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए विभाग संभावित खरीदारों से संपर्क कराने में समन्वयक की भूमिका निभा रहा है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकें."
डॉ. वर्मा ने बताया परियोजना के दूसरे चरण में बिलासपुर में ब्लूबेरी, एवोकाडो, मैकाडामिया नट और ड्रैगन फ्रूट के क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे. अब इन क्लस्टरों को पहले की 10 हेक्टेयर की शर्त के बजाय न्यूनतम 3 हेक्टेयर क्षेत्र में भी स्थापित किया जा सकेगा. प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में एचपी शिवा परियोजना के तहत 325 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है. इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के सात जिलों के 52 विकास खंडों में बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार का मुख्य फोकस किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने पर है.
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि सरकार ने किसानों और बागवानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से जिले के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं. संबंधित विभागों के जरिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को इन योजनाओं का लाभ देने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की.
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