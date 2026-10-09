हिमाचल में बागवानी परियोजना पर मंत्री ने तय की डेडलाइन, 28 फरवरी तक काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदारों-अधिकारियों पर गिरेगी गाज
मंत्री ने कहा कि तय समय-सीमा तक काम पूरा नहीं होने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बागवानी को नई दिशा देने और किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए चलाई जा रही एचपी शिवा परियोजना को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. परियोजना के तहत हजारों हेक्टेयर भूमि को बागवानी के लिए विकसित करने और किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब सरकार की प्राथमिकता काम को तय समय पर उसे पूरा कर किसानों तक इसका लाभ पहुंचाना है. इसी कड़ी में राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रथम चरण के सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 28 फरवरी, 2027 की अंतिम समय-सीमा तय कर दी है. मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
2,700 हेक्टेयर भूमि विकसित, 1,900 हेक्टेयर में पौधारोपण पूरा
एचपी शिवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सामने आया कि परियोजना के प्रथम चरण के तहत कुल 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से लगभग 2,700 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जा चुका है, जबकि 1,900 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है. शेष क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य जनवरी-फरवरी, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस दौरान मुख्य रूप से प्लम और पर्सिमन जैसी सर्दियों के मौसम में रोपी जाने वाली फसलों के पौधे लगाए जाएंगे. हालांकि, प्रथम चरण के सभी घटकों को पूरा करने और विकसित क्लस्टरों को किसानों के हवाले करने के लिए अब 28 फरवरी, 2027 की समय-सीमा निर्धारित की गई है.
331 क्लस्टरों से जुड़ेंगे 10,646 किसान परिवार
परियोजना के प्रथम चरण के तहत 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 331 क्लस्टरों को अंतिम रूप दिया गया है. इन क्लस्टरों के माध्यम से लगभग 10,646 किसान परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है. परियोजना के तहत किसानों के खेतों को बागवानी के अनुकूल बनाने के साथ-साथ सिंचाई और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है. बैठक में सौर बाड़बंदी, खेतों की तैयारी, ड्रिप सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई योजनाओं सहित विभिन्न निर्माण कार्यों और आधारभूत ढांचे की प्रगति की समीक्षा की गई. मंत्री ने अधिकारियों और परियोजना प्रबंधन इकाई को निर्देश दिए कि सभी क्लस्टरों में जरूरी सुविधाएं समय पर पूरी की जाएं, ताकि किसानों को अधूरे कार्यों के कारण परेशानी न झेलनी पड़े.
दूसरे चरण की तैयारी भी तेज, 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र चिह्नित
एचपी शिवा परियोजना के दूसरे चरण को लेकर भी गतिविधियां जारी हैं. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण के लिए लगभग 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की जा चुकी है, जबकि 2,153 हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है. इसके अतिरिक्त लगभग 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए एशियाई विकास बैंक को भेजी जा चुकी है. बैंक से मंजूरी मिलने के बाद अक्तूबर, 2026 के अंतिम सप्ताह से निविदा प्रक्रिया शुरू करने की योजना है. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे चरण के कार्यों को समय पर शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि परियोजना का विस्तार बिना अनावश्यक देरी के किया जा सके.
पौधों की गुणवत्ता से समझौता नहीं, नर्सरी संचालकों को भी निर्देश
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने परियोजना में इस्तेमाल होने वाले पौधों की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में निम्न गुणवत्ता वाले पौधों की खरीद नहीं की जानी चाहिए. नर्सरी संचालकों को तकनीकी मानकों और निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए. परियोजना के तहत पौधारोपण की सफलता काफी हद तक पौधों की गुणवत्ता और खेतों में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करती है. ऐसे में सरकार ने स्पष्ट किया है कि लक्ष्य पूरा करने की जल्दबाजी में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
समय-सीमा तक काम पूरा करना होगा, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने फील्ड अधिकारियों और परियोजना प्रबंधन इकाई को निर्देश दिए कि परियोजना के सभी घटकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए. उन्होंने विशेष रूप से प्रथम चरण के तहत विकसित किए जा रहे 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र के सभी क्लस्टरों को पूर्ण रूप से तैयार कर किसानों को हस्तांतरित करने पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि 28 फरवरी, 2027 तक सभी निर्धारित गतिविधियां पूरी कर क्लस्टरों का हस्तांतरण सुनिश्चित करना होगा. तय समय-सीमा तक काम पूरा नहीं होने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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