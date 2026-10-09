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हिमाचल में बागवानी परियोजना पर मंत्री ने तय की डेडलाइन, 28 फरवरी तक काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदारों-अधिकारियों पर गिरेगी गाज

बैठक की अध्यक्षता करते मंत्री जगत सिंह नेगी ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बागवानी को नई दिशा देने और किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए चलाई जा रही एचपी शिवा परियोजना को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. परियोजना के तहत हजारों हेक्टेयर भूमि को बागवानी के लिए विकसित करने और किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब सरकार की प्राथमिकता काम को तय समय पर उसे पूरा कर किसानों तक इसका लाभ पहुंचाना है. इसी कड़ी में राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रथम चरण के सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 28 फरवरी, 2027 की अंतिम समय-सीमा तय कर दी है. मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

2,700 हेक्टेयर भूमि विकसित, 1,900 हेक्टेयर में पौधारोपण पूरा