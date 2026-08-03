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हिमाचल में 3 साल में ऐसे बदल गई बागवानी, अब खेतों के साथ बगीचे उगलेंगे लाखों की कमाई

हिमाचल में बदली बागवानी की तस्वीर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले बागवानी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. राज्य सरकार ने पारंपरिक बागवानी को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक पद्धतियों, जलवायु-अनुकूल खेती और मजबूत मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ते हुए किसान-बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारा है. इसका असर अब प्रदेश के बागों से लेकर बाजार तक साफ दिखाई देने लगा है. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जहां करीब 870 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नए बागीचों, हाइब्रिड सब्जियों और मसालों की खेती के दायरे में लाकर करीब 300 किसान-बागवानों को लाभ पहुंचाया गया है, वहीं एवाकाडो, ब्लूबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए 7 फ्रंट लाइन प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किए गए हैं. दूसरी ओर एचपी शिवा परियोजना के तहत करीब 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हाई-डेंसिटी बाग विकसित किए जा रहे हैं, जिससे करीब 3,500 किसान-बागवानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. खेती में आया हाईटेक दौर पिछले तीन वर्षों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन और हिमाचल प्रदेश कृषि विकास योजना के तहत करीब 16 करोड़ रुपये के निवेश से 1.89 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित किए गए, जिनसे करीब 900 किसान-बागवान लाभान्वित हुए हैं. इससे किसानों को सालभर उच्च मूल्य वाली सब्जियां और फूल उगाने का अवसर मिला है, जबकि उत्पादन और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार ने करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र को एंटी-हेल नेट के दायरे में लाकर 6,454 किसानों को करीब 44 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे ओलावृष्टि और बारिश से होने वाले नुकसान में बड़ी कमी आई है. खेती से कमाई बढ़ाने का नया मॉडल