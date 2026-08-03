हिमाचल में 3 साल में ऐसे बदल गई बागवानी, अब खेतों के साथ बगीचे उगलेंगे लाखों की कमाई
हिमाचल में आधुनिक तकनीक, पॉलीहाउस, एचपी शिवा परियोजना से बागवानी में सुधार आया है. ये है पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों, सरकारी योजनाओं की जानकारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 12:39 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले बागवानी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. राज्य सरकार ने पारंपरिक बागवानी को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक पद्धतियों, जलवायु-अनुकूल खेती और मजबूत मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ते हुए किसान-बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारा है. इसका असर अब प्रदेश के बागों से लेकर बाजार तक साफ दिखाई देने लगा है.
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जहां करीब 870 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नए बागीचों, हाइब्रिड सब्जियों और मसालों की खेती के दायरे में लाकर करीब 300 किसान-बागवानों को लाभ पहुंचाया गया है, वहीं एवाकाडो, ब्लूबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए 7 फ्रंट लाइन प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किए गए हैं. दूसरी ओर एचपी शिवा परियोजना के तहत करीब 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हाई-डेंसिटी बाग विकसित किए जा रहे हैं, जिससे करीब 3,500 किसान-बागवानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
खेती में आया हाईटेक दौर
पिछले तीन वर्षों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन और हिमाचल प्रदेश कृषि विकास योजना के तहत करीब 16 करोड़ रुपये के निवेश से 1.89 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित किए गए, जिनसे करीब 900 किसान-बागवान लाभान्वित हुए हैं. इससे किसानों को सालभर उच्च मूल्य वाली सब्जियां और फूल उगाने का अवसर मिला है, जबकि उत्पादन और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार ने करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र को एंटी-हेल नेट के दायरे में लाकर 6,454 किसानों को करीब 44 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे ओलावृष्टि और बारिश से होने वाले नुकसान में बड़ी कमी आई है.
खेती से कमाई बढ़ाने का नया मॉडल
विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 39 करोड़ रुपये खर्च कर 12,739 किसानों को पावर टिलर, पावर स्प्रेयर और अन्य आधुनिक कृषि मशीनरी खरीदने पर सब्सिडी दी गई है. वहीं, मशरूम उत्पादन और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4.24 करोड़ रुपये की लागत से 53 मशरूम उत्पादन एवं कम्पोस्ट यूनिटें स्थापित की गई हैं, जो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का नया माध्यम बन रही हैं. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 11.44 करोड़ रुपये के निवेश से निजी क्षेत्र में 4 कोल्ड रूम, 2 कोल्ड स्टोरेज, 2 ग्रेडिंग लाइन और 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिटें स्थापित की गई हैं, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में प्रतिस्पर्धा दोनों मजबूत हुई हैं.
जल प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार की पहल
जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' योजना के तहत करीब 2,000 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जोड़ा गया है. इस पर करीब 10.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 2,185 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं. सरकार का दावा है कि इन तकनीकों से जल संरक्षण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ी है. आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, वैज्ञानिक सलाह, बेहतर विपणन व्यवस्था और मजबूत आधारभूत ढांचे पर केंद्रित इन पहलों के दम पर प्रदेश का बागवानी क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और किसान-बागवानों की आय में लगातार वृद्धि का रास्ता तैयार हो रहा है.
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