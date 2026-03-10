ETV Bharat / state

जयराम ठाकुर करें अपनी नींद की चिंता, उनकी सरकार में भी चलती थी मित्रों की सरकार: जगत सिंह नेगी

कुल्लू में पूर्व विधायकों की बैठक पर हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का हक है.

Himachal Horticulture Minister Jagat Singh Negi
हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 3:11 PM IST

सोलन: हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोलन प्रवास पर रहे. सोलन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचने पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर तंज कसा. साथ ही उन्होंने आरडीजी और आगामी बजट सत्र को लेकर भी बात की.

जयराम ठाकुर करें अपनी नींद की चिंता: जगत सिंह नेगी

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अपनी नींद की चिंता करनी चाहिए. उन्हें दूसरों की नींद की चिंता करने की जरूरत नहीं है. भाजपा के पास राज्यसभा सीट के लिए नंबर गेम तो था नहीं और कांग्रेस के पास बहुमत था. ऐसे में राज्यसभा सांसद कांग्रेस का ही चुना जाना था. पिछली बार भाजपा ने खरीद फरोख्त कर राज्यसभा की सीट हथयाई थी. लोकतंत्र की हत्या करने और दल बदल करने का कार्य बीजेपी ने किया था. नेता प्रतिपक्ष बार-बार कह रहे हैं कि प्रदेश में मित्रों की सरकार चल रही है."

'जयराम सरकार में भी चल रही थी मित्रों की सरकार'

बागवानी मंत्री ने कहा कि, जयराम सरकार में भी मित्रों की सरकार चल रही थी और वह सभी जानते हैं कि कौन से मित्र उस समय थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में संगठन से जुड़े कार्यकर्ता आज सरकार में बैठे हैं, ऐसे में मित्रों की सरकार कहना गलत है. उन्होंने आरडीजी को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा ने हिमाचल के साथ इस ग्रांट को बंद करके अन्याय किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष आज इस मुद्दे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है. आज उनके मुंह तक सिल चुके हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हिमाचल द्रोही है.

शिवा प्रोजेक्ट के तहत सोलन में करोड़ों रुपए खर्च

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, बागवानी विभाग की जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर सरकार बेहतर तरीके से कार्य कर रही है. शिवा प्रोजेक्ट के तहत भी सोलन जिला में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए भी धरातल पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने एचपी शिवा योजना को लेकर बात करते हो कहा कि अभी 6000 हेक्टर भूमि में सरकार ने कार्य करना था, अभी 50 फीसदी कार्य हो चुका है और प्लांटेशन की जा चुकी है. इसमें किसी भी तरह का कोई भी रूट स्टॉक विदेश से नहीं आया है, जितना भी हिमाचल में रूट स्टॉक पड़ा है, उसको लेकर ही कार्य किया जा रहा है.

सोलन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का स्वागत (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री ने हिमाचल में भांग की खेती को लेकर कहा कि सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है. भांग की खेती को लेकर कमेटी भी बनी हुई है, जिसके माध्यम से लोगों से बात करके भी इस पर विचार किया गया है. विधानसभा में भी इसको लेकर विचार किया गया है. इसमें सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई है. वहीं, चयनित विश्वविद्यालय और नोडल एजेंसी को भी इस बारे में फंडिंग भी की गई है.

सोलन दौरे पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

आगामी बजट सत्र में किस बागवानों का रखा जाएगा विशेष ध्यान

बागवानी मंत्री ने कहा कि, रेवेन्यू डिपार्मेंट में राजस्व अदालत माह के अंत में शुरू की गई है, जिसमें लोगों के लंबित पड़े मुद्दों को सुलझाया जा रहा है. सभी कार्य ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है. अब लोगों को ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. उन्होंने कुल्लू में हुए पूर्व विधायकों के बैठक को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने और इकट्ठे होने का हक है. जगत सिंह नेगी ने आगामी बजट सत्र को लेकर बात करते हुए कहा कि बीते बजट में बागवानों और किसानों का ध्यान रखा गया था. उन्होंने कहा कि अब कुछ नई स्कीमें चाहे दूध को लेकर हो चाहे एमएसपी को लेकर हो ऐसे में इस बजट में भी किसान बागवानों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा.

