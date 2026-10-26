दिल्ली में हिमाचल की बागवानी का डंका, एग्री-हॉर्टिकल्चर एक्सपो में प्रदेश के स्टॉल को मिला प्रथम पुरस्कार
बागवानी विभाग के स्टॉल पर जीआई टैग प्राप्त हिमाचली सेब के साथ ब्लूबेरी, एवोकाडो, कीवी, सीबकथॉर्न और विभिन्न प्रकार के नट्स को प्रदर्शित किया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 6:02 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की बागवानी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज करवाई है. देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित India Agri, Organic Horti & Tech Expo 2026 में हिमाचल प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग की ओर से लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. 23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित इस एक्सपो में प्रदेश की समृद्ध बागवानी विरासत, फल उत्पादन की विविधता और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बागवानों की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर सराहना मिली.
हिमाचल के स्टॉल को मिला यह सम्मान प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है. इस प्रदर्शनी में ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, कीवी और सीबकथॉर्न जैसे विविध फलों के साथ मशरूम तथा विभिन्न प्रकार के नट्स को भी प्रदर्शित किया गया. इससे हिमाचल में पारंपरिक फल उत्पादन के साथ नए विकल्पों और बागवानी विविधीकरण की बढ़ती संभावनाओं को भी सामने लाया गया.
जीआई टैग वाले सेब से लेकर विदेशी फलों तक ने बटोरी सराहना
हिमाचल को देशभर में सेब उत्पादन के लिए विशेष पहचान हासिल है. प्रदेश के बागवान लंबे समय से सेब सहित विभिन्न फलों के उत्पादन के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं. बदलते दौर में बागवानी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नई फल प्रजातियों, आधुनिक उत्पादन तकनीकों और फसल विविधीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है. दिल्ली में आयोजित एक्सपो में इसी बदलती तस्वीर को प्रदर्शित किया गया.
बागवानी विभाग के स्टॉल पर जीआई टैग प्राप्त हिमाचली सेब के साथ ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, कीवी, सीबकथॉर्न, मशरूम और विभिन्न प्रकार के नट्स को प्रदर्शित किया गया. इन उत्पादों के माध्यम से हिमाचल की विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों में फल उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाया गया. साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि बागवानी में विविधता अपनाकर किसानों और बागवानों के लिए आय के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं.
बागवानों की आय बढ़ाने पर रहा विशेष फोकस
प्रदर्शनी की थीम ‘Advancing Fruit Cultivation and Horticultural Livelihoods’ यानी फल उत्पादन को आगे बढ़ाने और बागवानी आधारित आजीविका को सशक्त बनाने की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश की उपलब्धियों और संभावनाओं को प्रस्तुत किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल की विशिष्ट बागवानी पहचान को व्यापक मंच प्रदान करना और आधुनिक उत्पादन तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा.
प्रदर्शनी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, नवीन फल प्रजातियों को अपनाने, मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक बागवानी तकनीकों के इस्तेमाल से बागवानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं को रेखांकित किया गया. इसके अलावा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर बागवानी को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने के महत्व को भी सामने रखा गया.
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