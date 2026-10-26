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दिल्ली में हिमाचल की बागवानी का डंका, एग्री-हॉर्टिकल्चर एक्सपो में प्रदेश के स्टॉल को मिला प्रथम पुरस्कार

दिल्ली में बागवानी विभाग के स्टॉल को मिला प्रथम पुरस्कार ( @Horticulture-Department )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की बागवानी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज करवाई है. देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित India Agri, Organic Horti & Tech Expo 2026 में हिमाचल प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग की ओर से लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. 23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित इस एक्सपो में प्रदेश की समृद्ध बागवानी विरासत, फल उत्पादन की विविधता और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से बागवानों की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर सराहना मिली.

हिमाचल के स्टॉल को मिला यह सम्मान प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है. इस प्रदर्शनी में ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, कीवी और सीबकथॉर्न जैसे विविध फलों के साथ मशरूम तथा विभिन्न प्रकार के नट्स को भी प्रदर्शित किया गया. इससे हिमाचल में पारंपरिक फल उत्पादन के साथ नए विकल्पों और बागवानी विविधीकरण की बढ़ती संभावनाओं को भी सामने लाया गया.